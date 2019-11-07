Камалія зняла дочок та Ніну Матвієнко в зворушливому кліпі про материнську любов. ВІДЕО

Співачка Камалія представила кліп на пісню "Доню, не плач", яку присвятила всім донькам, зокрема власним 5-річним принцесам - Арабеллі та Мірабеллі.

Дівчатка, а ще мама Камалії Інна з'явилися в відео. Ще однією зірковою гостею стала співачка Ніна Матвієнко.

"Материнство - це заповітна мрія мого життя, до якої я йшла дуже складним шляхом. Я не жалкую про жодний крок, який мені довелося зробити на ньому! "Доню, не плач" — це пісня, яку зрозуміє кожна мама. Цей статус — це найважча з робіт, яка приносить найбільшу радість!", - поділилася Камалія.

Камалія показала доньок у кліпі на пісню про доньок

"Доню, не плач" народилася так само, як народжується дитина. І от коли в мене самої потекли сльози, я зрозуміла, що трек готовий. Навіть мої донечки, хоча в пісні прошу їх не плакати, можуть від неї розчулитися!", - додала вона.

Як зізналася Камалія у Instagram, це найбільш лірична та найбільш особиста з усіх її пісень. І в кліпі вона хотіла показати себе не "гламурною сексуальною дівою", а ніжною та люблячою мамою.

Арабеллі та Мірабеллі вже 5 років

"Я залюбки погодилася взяти участь у цій зйомці! Мені дуже близька ця тема, бо я й сама маю енергетично міцний жіночий рід", - сказала Ніна Матвієнко, відзначивши світлу, добру та благословенну атмосферу, яка була на знімальному майданчику.

Ніна Матвієнко у кліпі зіграла ніжну бабусю

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Нагадаємо, Камалія ніколи не приховувала, що її шлях до материнства був довгим та непростим. Донечок-двійнят чоловікові Мохаммаду Захуру їй вдалося подарувати завдяки заплідненню в пробірці. А перед тим пара втратила ненародженого малюка.

Відео з YouTube