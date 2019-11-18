Alyona Alyona попозувала в купальнику та капцях. ФОТО

Реперка Alyona Alyona попозувала у купальнику, а щоби ніжки не змерзи - ще й у капцях.

Сексі-світлинами виконавиця проілюструвала свій допис у Instagram, присвячений жінці у цьому стилі музики.

Alyona Alyona продовжує боротися зі стереотипами

"Реп не для дівчат? Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа. I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв. Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу", - зізначила 28-річна Олена.

Досі вважаєте, що реп - не для дівчат, а фотосесії в купальниках - не для пишних дівчат? Тоді Олена йде по вас

"Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?", - поцікавилася артистка.

Нагадаємо, днями Alyona Alyona "пригостила" своїх шанувальників "Маминим супом".

Фото з Instagram Alyona Alyona