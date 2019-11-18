56-річного Джонні Деппа кинула його російська подружка - ЗМІ

Подейкують, американського актора Джонні Деппа спіткала чергова невдача на любовному фронті. 24-річна росіянка Поліна Глен, із якою він буцімто вже був готовий звязати своє життя, втомилася від ролі зіркової подружки.

Дівчина покинула 56-річного Джонні та повернулася на батьківщину.

Про це стало відомо The Daily Mail.

24-річна Поліна розбила серце закоханого актора?

"Поліна ненавиділа всю ту (суспільну) увагу, яку отримала разом із цими стосунками, її це лякало", - розказав один із друзів Глен, яка працює гоу-гоу-танцівницею.

"Зараз вона тихесенько сидить собі в Росії, а Джонні сказала, що плани одружитися були божевіллям", - додав інформатор.

Зі слів співрозмовника видання, дівчина не була ласою до слави Джонні, що би там не казали злі язики.

"Рівень його зірковості та нескінченна війна з Амбер (Хьорд) - це стало для неї занадто", - пояснив він.

Глен покинула Деппа та гайнула до Росії

"Джонні відволікається на свої чвари з Амбер, і вона (Поліна) не думає, що нині слушний час для того, щоби зв'язувати себе чимось серйозним", - додав iнформатор.

Про те, що Депп справді мав серйозні плани щодо Гленн, свідчить те, що він рвався познайомитися з її батьками. Між іншим, жінка, яка тепер уже і не стане його тещею, молодша за актора на чотири роки.

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Нагадаємо, Поліна вже жила разом із Джонні в його голлівудському будинку. В дівчини був шанс стати третьою офіційною місіс Депп. Як відомо, матір двох своїх дітей, француженку Ванессу Параді актор за довгі роки спільного життя так і не зводив до вівтаря.

Фото з Instagram, з фотоблогу Глен