Не будьте яйцями: дружина Медведчука на їстівних прикладах повчила життєвої мудрості

Дружина представника партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко вирішила поговорити зі совїми шанувальниками про життєві труднощі.

Як саме їх потрібно долати, Оксана пояснила, навівши притчу про моркву, яйце так каву.

Свій глибокий допис у Instagram жіночка проілюструвала трохи чудернацькими селфі.

Оксана Марченко замислилася про життєві труднощі

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Труднощі та перепони Марченко називає "життєвим квестом".

"У кожного він свій, своєї складності, свого рівня. З глухими кутами, страхами, протидією... і якщо це продовжувати порівнювати з грою, то квести ліпше проходити командою. В житті наша команда - це батьки, родина, друзі, сусіди, ближчі або більше далекі родичі чи чужі люди, які не лишили вас у біді", - поділилася кума Володимира Путіна.

"Іще я сприймаю всілякі проблеми як сходинки, котрі можуть вести вгору або вниз. І тут уже вибір залежить від якості душі людини (обдурити, зрадити, звинуватити іншого, піти на злочин або не відповідати злом на зло, не здаватися та шукати іншу путь)", - зазначила вона.

Дружина Медведчука дала пораду, як проходити "життєвий квест"

Оксана запропонувала уявити, що життєві труднощі - це окріп, а люди, що зустрілися з ними, діляться на три типи: яйця, морквини та кава.

"Достатньо тверда "морква" була сильною і твердою, але варто було їй стикнутися з окропом, як вона розм'якшилася і стала слабкою. Або ви "яйце" - прийшли у світ із м'яким та добрим серцем, але стали жорсткими та черствими в тиглі життя, лишившись із такою самою зовнішньою оболонкою?", - запитала Марченко.

""Достатньо тверда "морква" була сильною і твердою" - поки не стрілася з окропом

"А може, ви, як "кава", побувавши в окропі, не лише змінилися самі, а й змінили ті самі обставини, які завдали болю? В окропі кава видає приємний аромат та змінює смак води. Ось так і люди, котрі приймають труднощі не як перепону на своєму шляху, а як можливість змінити себе та життя навколо себе. Будьте як кава та змінюйте світ на краще!", - закликала вона.

Нагадаємо, ще 46-річна Оксана закликає людей виховувати самодисципліну та мотивує на заняття спортом.

Фото з Instagram Марченко