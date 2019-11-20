Ірина Федишин зробила сексі-селфі в Бердичеві

Співачка Ірина Федишин порадувала армію своїх фанів спокусливим селфі в боді та колготках у сіточку. Грайливий настрій на 32-річну білявку напав у Бердичеві, де вона днями давала концерт.

Фото Іра запостила в Instagram.

"Ку-ку, Бердичів!"

Бекстейдж-фото Ірини не менш гарні, ніж її співи

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Нагадаємо, коли Федишин їде на море, то не забуває показувати підписника гарну себе у купальниках. Як відомо, співачка заміжня за своїм продюсером Віталієм Човником і є ніжною матусею двох синочків.

Фото з Instagram Федишин