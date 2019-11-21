55-річна Елль Макферсон знялася в купальнику та розкрила секрет своєї вроди

Австралійська супермодель Елль Макферсон, яка у свої 55 років має фігурку юної дівчини та свіженьке личко, запевняє, що тут нема жодних секретів.

Як їй вдається підтримувати таку чудову форму, білявка розповіла в Instagram, показавшись у купальнику.

Елль 55 років

Елль зізналася, що їй, як австралійці, завжди найбільш комфортно коло моря.

Супермодель полюбляє демонструвати свою фігурку в купальнику

Зі слів моделі, вона приймає рослинні харчові добавки, які "підтримують красу аж до мітохондрій".

Бо таки має, чим хизуватися

"...Я проводжу якомога більше часу на природі, плаваю, гуляю і п'ю багато фільтрованої води. Медитація / роздуми / молитва дуже важливі для мене, це забирає лише 10 хвилин, але є обов'язковим", - зазначила Макферсон.

Макферсон багато часу проводить на природі і дуже любить морське узбережжя

Іще красуня полюбляє лімфодренажні процедури, інфрачервону сауну та спа-детокс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) 4 Июл 2019 в 9:39 PDT

Нагадаємо, 53-річна колега Елль, Сінді Кроуфорд теж не боїться показуватися в мережі в купальнику та без мейкапу, а ще власним прикладом мотивує підписників займатися спортом.