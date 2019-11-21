55-річна Елль Макферсон знялася в купальнику та розкрила секрет своєї вроди
Австралійська супермодель Елль Макферсон, яка у свої 55 років має фігурку юної дівчини та свіженьке личко, запевняє, що тут нема жодних секретів.
Як їй вдається підтримувати таку чудову форму, білявка розповіла в Instagram, показавшись у купальнику.
Елль зізналася, що їй, як австралійці, завжди найбільш комфортно коло моря.
Зі слів моделі, вона приймає рослинні харчові добавки, які "підтримують красу аж до мітохондрій".
"...Я проводжу якомога більше часу на природі, плаваю, гуляю і п'ю багато фільтрованої води. Медитація / роздуми / молитва дуже важливі для мене, це забирає лише 10 хвилин, але є обов'язковим", - зазначила Макферсон.
Іще красуня полюбляє лімфодренажні процедури, інфрачервону сауну та спа-детокс.
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Нагадаємо, 53-річна колега Елль, Сінді Кроуфорд теж не боїться показуватися в мережі в купальнику та без мейкапу, а ще власним прикладом мотивує підписників займатися спортом.