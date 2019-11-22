Жодних "янголів" у спідньому: бренд Victoria's Secret уперше з 1995-го року скасував своє шоу

Шоу Victoria's Secret із 1995-го року було однією з найяскравіших та найвидовищніших щорічних подій у світі моди. В блиску коштовностей та з фантастичними крильцями подіумом пурхали "янголи" у спідньому, і це звання з гордістю носили найвидатніші та найдорожчі моделі планети.

Але всьому настає кінець. Компанія L Brands, якій належить VS, офіційно заявила про скасування шоу.

Про це повідомляє BuzzFeed.

За словами фінансового директора компанії Стюарта Бургдорфера, у VS вирішили змінюватися та відходити від старих, більш видовищних маркетингових традицій. Він пообіцяв, що до свят бренд представить дещо "не менш вагоме", ніж легендарний показ.

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Насправді ж за прагненням VS до змін стоять дуже об'єктивні речі: втрата популярності та позицій на ринку. Глядач та покупець більше не бажає ідеалізації худих красунь та вимагає розмаїття, інклюзії й моделей, із якими зможе співвідносити себе пересічна жінка.

За даними Business Insider, торік на каналі АВС шоу Victoria's Secret подивилися 3,3 мільйона глядачів. У 2017-му році ця цифра становила 5 мільйонів, а за рік до того - 6,7.

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Нагадаємо, велику свиню брендові торік підклав один із його керівників, Едвард Разек. Він заявив, що VS не співпрацюватиме з пишними моделями та моделями-транссексуалами, і спричинив цим ефект вибуху бомби в мережі та ЗМІ.

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Як відомо, в серпні цього року 71-річного Разека провели на пенсію. А бренд Victoria's Secret уперше уклав контракт із транс-жінкою, бразильською моделлю Валентиною Сампайо. Незабаром було запрошено до співпраці й першу модель плюс-сайз Алі Тейт.

Алі Тейт, нова кралечка Victoria's Secret

Фото з Instagram VS Show і Тейт