Передусім вона мама: Міддлтон пропустила офіційний захід, бо не було з ким лишити дітей

Мабуть, усі батьки колись стикалися з прикрою ситуацією, коли дитяча хвороба чи ще якийсь фос-мажор останньої хвилини пускали коту під хвіст усі плани. Знайомо це і герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон.

Дружина принца Вільяма, яка разом із ним мала бути присутня на урочистій церемонії Tusk Conservation Awards 21-го листопада, останньої хвилини відмовилася. Не було з ким лишити дітей - 6-річного Джорджа, 4-річну Шарлотту та півторарічного Луї.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Май 2019 в 2:31 PDT

Міддлтон перепросила за свою відсутність. І хоча офіційних подробиць щодо причин від палацу не було, джерела кажуть, що захворів хтось із малечі.

Про це довідалося видання The Daily Mail.

Зазначається, що такі вчинки зовсім не в дусі Кейт, яка вкрай серйозно ставиться до королівських обов'язків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Июн 2019 в 7:07 PDT

Як відомо, відколи принц Джордж іще був немовлям, у родини є няня, Марія Боральо. Жіночка, яка володіє прийомами самозахисту та навичками швидкісної їзди, тепер піклується вже про двох принців та принцесу. Проте вчора, вочевидь, її на роботі не було. Або ж хтось із малих почувався настільки зле, що Кейт не захотіла його лишати.

Щоправда, раніше того ж дня Міддлтон таки з'явилася на прийомі для номінантів премії, влаштованому в Кенсингтонському палаці. Герцогиня всміхалася і не виказувала жодної стурбованості. Проте увечері на саму церемонію Вільям поїхав сам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Ноя 2019 в 11:37 PST

Нагадаємо, Кетрін, як справжня англійка, вміє стримувати свої емоції на публіці. Але кілька разів було таке, що діти "робили їй нерви", і фотографи ловили в неї міміку "живої", люблячої, але трохи затурканої та сердитої матусі.