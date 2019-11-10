Сережки за $33000 та обруч за $22: цікаві деталі луків Маркл та Міддлтон у Альберт-холлі

Британські принци Вільям та Гаррі й їхні дружини, Кейт Міддлтон та Меган Маркл уперше за довгий час стрілися на одному заході.

Королівська родина зібралася на щорічному урочистому концерті в рамках Festival of Remembrance. Він відбувся 9-го листопада в Альберт-холлі.

Сиділи пари досить далеко одна від одної. І на жодному фото з тих, що оприлюднив палац, "дивовижна четвірка" не позує разом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 9 Ноя 2019 в 2:11 PST

Як пише The Sun, до ошатної чорної міді-сукні Erdem 38-річна Меган надягла сережки з рубінами від Jessica McCormack за майже 33 тисячі доларів.

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А Кетрін родзинкою свого луку зробила обруч від Zara, який коштує 22 долари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 9 Ноя 2019 в 2:20 PST

Цікаво, що обидві герцогині в своїх аутфітах знову скомбінували чорний та синій кольори. Але зробили навпаки: Кетрін до синьої сукні підібрала чорне взуття, а Меган до чорної - темно-синє.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 9 Ноя 2019 в 2:26 PST

Туфельки на герцогині Кембриджській були від Jimmy Choo, пише Harper's Bazaar. Коштують такі 650 доларів. Меган же наділа Aquazzura за 626 доларів.

Нагадаємо, нещодавно фешн-експерти порахували, в кого дорожчий гардероб, у Кейт або в Меган.

10-го листопада королівська родина вшанувала загиблих у Першій світовій. Принци Чарльз, Вільям та Гаррі поклали вінок до меморіалу Кенотаф у Лондоні. Дами ж за церемонією спостерігали з балконів.