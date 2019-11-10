Сережки за $33000 та обруч за $22: цікаві деталі луків Маркл та Міддлтон у Альберт-холлі
Британські принци Вільям та Гаррі й їхні дружини, Кейт Міддлтон та Меган Маркл уперше за довгий час стрілися на одному заході.
Королівська родина зібралася на щорічному урочистому концерті в рамках Festival of Remembrance. Він відбувся 9-го листопада в Альберт-холлі.
Сиділи пари досить далеко одна від одної. І на жодному фото з тих, що оприлюднив палац, "дивовижна четвірка" не позує разом.
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Як пише The Sun, до ошатної чорної міді-сукні Erdem 38-річна Меган надягла сережки з рубінами від Jessica McCormack за майже 33 тисячі доларів.
А Кетрін родзинкою свого луку зробила обруч від Zara, який коштує 22 долари.
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Цікаво, що обидві герцогині в своїх аутфітах знову скомбінували чорний та синій кольори. Але зробили навпаки: Кетрін до синьої сукні підібрала чорне взуття, а Меган до чорної - темно-синє.
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Туфельки на герцогині Кембриджській були від Jimmy Choo, пише Harper's Bazaar. Коштують такі 650 доларів. Меган же наділа Aquazzura за 626 доларів.
Нагадаємо, нещодавно фешн-експерти порахували, в кого дорожчий гардероб, у Кейт або в Меган.
10-го листопада королівська родина вшанувала загиблих у Першій світовій. Принци Чарльз, Вільям та Гаррі поклали вінок до меморіалу Кенотаф у Лондоні. Дами ж за церемонією спостерігали з балконів.
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