Спортивна принцеса: Міддлтон у білому азартно пограла в крикет

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у пакистанському турі продовжує вигулювати ефектні традиційні аутфіти.

Дружина принца Вільяма прибула в Лахор у білому "шальвар-каміз" від місцевого бренду Gul Ahmed та шалі Maheem Khan.

Про це пише Harper's Bazaar.

У програмі візиту королівських гостей була Національна академія крикету, і спортивна герцогиня з азартом узялася за битку.

Great pictures from @ianvogler as Duchess of Cambridge tries her hand at cricket during a visit to the National Cricket Academy in Lahorehttps://t.co/GORHEG873r pic.twitter.com/ktdGmd3bGd