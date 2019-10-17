Спортивна принцеса: Міддлтон у білому азартно пограла в крикет
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у пакистанському турі продовжує вигулювати ефектні традиційні аутфіти.
Дружина принца Вільяма прибула в Лахор у білому "шальвар-каміз" від місцевого бренду Gul Ahmed та шалі Maheem Khan.
Про це пише Harper's Bazaar.
У програмі візиту королівських гостей була Національна академія крикету, і спортивна герцогиня з азартом узялася за битку.
Lahore Pakistan #RoyalsVisitPakistan #DuchessofCambridge At a cricket event today @DailyMirror @rjmyers pic.twitter.com/0jfcfqot9L— ian vogler (@ianvogler) October 17, 2019
Great pictures from @ianvogler as Duchess of Cambridge tries her hand at cricket during a visit to the National Cricket Academy in Lahorehttps://t.co/GORHEG873r pic.twitter.com/ktdGmd3bGd— Johnny Goldsmith (@MirrorJohnny) October 17, 2019
Далі гості відвідали мечеть, і Кетрін перевділася в інший "шальвар-каміз", цього разу від Maheem Khan.
#RoyalsVisitPakistan #DukeandDuchessofCambridge in Lahore today the couple visited Badshahi Mosque @DailyMirror @rjmyers pic.twitter.com/Esb4xCxS2s— ian vogler (@ianvogler) October 17, 2019
William and Kate take their places for an interfaith meeting inside the mosque #RoyalsVisitPakistan #Lahore pic.twitter.com/XAGxnsDPXr— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 17, 2019
Напередодні ж Вільям та Кейт милувалися гірськими краєвидами на півночі країни.
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Як відомо, Міддлтон - фанатка спорту. Якось вона навіть грала у хокей на чималому терміні вагітності.