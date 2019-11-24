Синя Лорак, біла Брежнєва та рожево-леопардовий Барських отримали російську "Греммі"

24 листопада 2019, 08:52

Українські артисти Ані Лорак, Макс Барських та Віра Брежнєва знову стали лауреатами російської національної премії "Золотой граммофон", яку щороку роздає "Русское радио".

Церемонія нагородження відбулася 23-го листопада у Москві.

Кароліна була у дивному з ніг до голови синьому вбранні. У ньому вона раділа одразу двом нагородом.

Так само дві відзнаки отримала і Віра Брежнєва, яка для події обрала молочно-білу сукню у форму квітки.


 
Ці два "Граммофони" далеко не перші у кар'єрі Лорак
 
До речі, у жовтні співачка приїздила до Києва
 
Останнім часом Брежнєва багато уваги приділяє модним заходам і дизайну, але і про музику не забуває
 
Квіточка Віра попозувала біля мармурової колони
 
У цій композиції бракує лише когось у червоному...

Макс Барських у рожевому костюмі та леопардовій сорочці виграв лише один "Граммофон", зате вже третій у його житті.

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Третий - за три года! Песни «Берега» и «Неземная» были лидерами хит-парада «Русского радио» на протяжении нескольких месяцев подряд. И этот граммофон будет всегда напоминать мне о любви моих поклонников и слушателей! «Русскому радио» @russkoe_radio спасибо за красивый праздник и атмосферу. Чуть позже выложу видео! #золотойграммофон #русскоерадио #золотойграммофон2019 #БЕРЕГА Стиль @luviofficial #BADOEV2019

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 24 Ноя 2019 в 12:47 PST

Нагадаємо, торік серед лауреатів премії "Русского радио", окрім вище заданих, були також Світлана Лобода і Таїсія Повалій.

Фото з Instagram


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