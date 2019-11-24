Синя Лорак, біла Брежнєва та рожево-леопардовий Барських отримали російську "Греммі"
Неділя, 24 листопада 2019, 08:52
Українські артисти Ані Лорак, Макс Барських та Віра Брежнєва знову стали лауреатами російської національної премії "Золотой граммофон", яку щороку роздає "Русское радио".
Церемонія нагородження відбулася 23-го листопада у Москві.
Кароліна була у дивному з ніг до голови синьому вбранні. У ньому вона раділа одразу двом нагородом.
Так само дві відзнаки отримала і Віра Брежнєва, яка для події обрала молочно-білу сукню у форму квітки.
Макс Барських у рожевому костюмі та леопардовій сорочці виграв лише один "Граммофон", зате вже третій у його житті.
Нагадаємо, торік серед лауреатів премії "Русского радио", окрім вище заданих, були також Світлана Лобода і Таїсія Повалій.
Фото з Instagram
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