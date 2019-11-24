Синя Лорак, біла Брежнєва та рожево-леопардовий Барських отримали російську "Греммі"
Українські артисти Ані Лорак, Макс Барських та Віра Брежнєва знову стали лауреатами російської національної премії "Золотой граммофон", яку щороку роздає "Русское радио".
Церемонія нагородження відбулася 23-го листопада у Москві.
Кароліна була у дивному з ніг до голови синьому вбранні. У ньому вона раділа одразу двом нагородом.
Так само дві відзнаки отримала і Віра Брежнєва, яка для події обрала молочно-білу сукню у форму квітки.
Макс Барських у рожевому костюмі та леопардовій сорочці виграв лише один "Граммофон", зате вже третій у його житті.
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Третий - за три года! Песни «Берега» и «Неземная» были лидерами хит-парада «Русского радио» на протяжении нескольких месяцев подряд. И этот граммофон будет всегда напоминать мне о любви моих поклонников и слушателей! «Русскому радио» @russkoe_radio спасибо за красивый праздник и атмосферу. Чуть позже выложу видео! #золотойграммофон #русскоерадио #золотойграммофон2019 #БЕРЕГА Стиль @luviofficial #BADOEV2019
Нагадаємо, торік серед лауреатів премії "Русского радио", окрім вище заданих, були також Світлана Лобода і Таїсія Повалій.
Фото з Instagram