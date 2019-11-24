Синя Лорак, біла Брежнєва та рожево-леопардовий Барських отримали російську "Греммі"

Українські артисти Ані Лорак, Макс Барських та Віра Брежнєва знову стали лауреатами російської національної премії "Золотой граммофон", яку щороку роздає "Русское радио".

Церемонія нагородження відбулася 23-го листопада у Москві.

Кароліна була у дивному з ніг до голови синьому вбранні. У ньому вона раділа одразу двом нагородом.

Так само дві відзнаки отримала і Віра Брежнєва, яка для події обрала молочно-білу сукню у форму квітки.

Ці два "Граммофони" далеко не перші у кар'єрі Лорак

Останнім часом Брежнєва багато уваги приділяє модним заходам і дизайну , але і про музику не забуває

Квіточка Віра попозувала біля мармурової колони

У цій композиції бракує лише когось у червоному...

Макс Барських у рожевому костюмі та леопардовій сорочці виграв лише один "Граммофон", зате вже третій у його житті.

Барських теж опинився серед переможців

Нагадаємо, торік серед лауреатів премії "Русского радио", окрім вище заданих, були також Світлана Лобода і Таїсія Повалій.

Фото з Instagram