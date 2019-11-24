Синя Лорак, біла Брежнєва та рожево-леопардовий Барських отримали російську "Греммі"

Неділя, 24 листопада 2019, 08:52

Українські артисти Ані Лорак, Макс Барських та Віра Брежнєва знову стали лауреатами російської національної премії "Золотой граммофон", яку  щороку роздає "Русское радио".

Церемонія нагородження відбулася 23-го листопада у Москві.

Кароліна була у дивному з ніг до голови синьому вбранні. У ньому вона раділа одразу двом нагородом.

Так само дві відзнаки отримала і Віра Брежнєва, яка для події обрала молочно-білу сукню у форму квітки.

 
Ці два "Граммофони" далеко не перші у кар'єрі Лорак
 
До речі, у жовтні співачка приїздила до Києва
 
Останнім часом Брежнєва багато уваги приділяє модним заходам і дизайну, але і про музику не забуває
 
Квіточка Віра попозувала біля мармурової колони 
 
 У цій композиції бракує лише когось у червоному... 

Макс Барських у рожевому костюмі та леопардовій сорочці виграв лише один "Граммофон", зате вже третій у його житті. 

 
Барських теж опинився серед переможців

Нагадаємо, торік серед лауреатів премії "Русского радио", окрім вище заданих, були також Світлана Лобода і Таїсія Повалій

Фото з Instagram

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