Подкопаєва оголосила, скільки кіло набрала за вагітність та як назвала дочку

Гімнастика Лілія Подкопаєва нарешті зізналася, як вони з чоловіком назвали двомісячну доньку.

Дівчинці дали ім’я Евеліна.

Про це йшлося у "Світському житті".

А ще 41-річна спортсменка розказала, що за період вагітності набрала 9 кілограмів.

9 зайвих кіло - це зовсім небагато як для вагітної жінки

"Їх було дуже легко позбутися! Зокрема тому, що донька нас тримає в активному режимі. Ми багато тримаємо її на руках, тому руки точно завжди будуть у гарній формі", – поділилася Подкопаєва.

Нині Ліля вже у гарній формі

Нагадаємо, у вересні Подкопаєва народила другу дочку. Це їхня перша спільна дитина з чоловіком Ігорем Дубинським.

Фото з Instagram