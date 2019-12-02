Подкопаєва оголосила, скільки кіло набрала за вагітність та як назвала дочку
2 грудня 2019, 10:25
Гімнастика Лілія Подкопаєва нарешті зізналася, як вони з чоловіком назвали двомісячну доньку.
Дівчинці дали ім’я Евеліна.
Про це йшлося у "Світському житті".
А ще 41-річна спортсменка розказала, що за період вагітності набрала 9 кілограмів.
"Їх було дуже легко позбутися! Зокрема тому, що донька нас тримає в активному режимі. Ми багато тримаємо її на руках, тому руки точно завжди будуть у гарній формі", – поділилася Подкопаєва.
Нагадаємо, у вересні Подкопаєва народила другу дочку. Це їхня перша спільна дитина з чоловіком Ігорем Дубинським.
Фото з Instagram
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