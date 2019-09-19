41-річна Подкопаєва стала мамою втретє. ФОТО малятка

Гімнастка Лілія Подкопаєва стала мамою трьох дітей. У 41-річної спортсменки та її коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського народилася донечка.

Причому незадовго до пологів парочка, вочевидь, встигла оформити шлюб - принаймні, так зазначено на Facebook-сторінці чоловіка.

Перше фото себе з новонародженою дівчинкою Ліля запостила в Instagram.

"Всесвіт", - написала вона.

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Ліля показала новонароджену доцю і поставила хештег "сила дівчат"

Із приходом у світ нової людини Лілію та Ігоря вітають на сторінці Подкопаєвої, а вона дякує у коментарях.

Нагадаємо, в Подкопаєвої є прийомний син Вадим та біологічна донька Кароліна. У 2018-му році Лілія заручилася з Ігорем, колишнім киянином, який тепер живе в Сполучених Штатах.

Подкопаєва - тричі мама

Фото з Facebook Подкопаєвої та Дубинського, із Instagram