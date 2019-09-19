41-річна Подкопаєва стала мамою втретє. ФОТО малятка
19 вересня 2019, 13:42
Гімнастка Лілія Подкопаєва стала мамою трьох дітей. У 41-річної спортсменки та її коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського народилася донечка.
Причому незадовго до пологів парочка, вочевидь, встигла оформити шлюб - принаймні, так зазначено на Facebook-сторінці чоловіка.
Перше фото себе з новонародженою дівчинкою Ліля запостила в Instagram.
"Всесвіт", - написала вона.
Із приходом у світ нової людини Лілію та Ігоря вітають на сторінці Подкопаєвої, а вона дякує у коментарях.
Нагадаємо, в Подкопаєвої є прийомний син Вадим та біологічна донька Кароліна. У 2018-му році Лілія заручилася з Ігорем, колишнім киянином, який тепер живе в Сполучених Штатах.
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