Іще той пустун: 58-річний Цекало взявся за цицю молодої дружини. ФОТО

У шоумена Олександра Цекала, який цієї весни одружився учетверте, з кралечкою Дариною Ервін, яка годиться йому в дочки, схоже, настала друга молодість.

Зі своєю коханою 58-річний чоловік привчився робити грайливі селфі для Instagram.

Олександр робить гарячі селфі з молодою дружиною

Cудячи з геотегів Дарини, вони з чоловіком зараз відпочивають на Багамах.

"Ррр!"

Як відомо, Ервін - актриса-початківець та художниця. Малює жіночка переважно голу натуру.

До слова, для картин із чоловічими геніталіями для Дарини позує не Олександр. Принаймні, такою є авторитетна думка його ексдружини, співачки Лоліти.

"У Сашки взагалі розміру не було", - заявила зірка в телешоу Лєри Кудрявцевої.

"Я ці малюнки подивилася вже сто років тому. І мене багато хто вже питав: "Скажи, а вона Сашчин малювала?" Мушу вас розчарувати: точно ні! Нема нічого спільного. Це скоріше... "хотілося би", - підсумувала Лоліта.

На думку Лоліти, Дарина малює пеніси не зі свого чоловіка

Нагадаємо, заради Дарини, молодшої за нього на 30 років, Олександр розлучився з сестрою Віри Брежнєвої Вікторією, яка народила йому двох дітей.

Фото з Instagram