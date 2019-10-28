Лоліта просить суд визнати фіктивним свій шлюб із чоловіком-зрадником

Співачка Лоліта Мілявська, яка у липні оголосила про розрив зі своїм чоловіком №5 Дмитром Івановим, більше не хоче розлучення. Замість цього вона просить суд визнати цей шлюб фіктивним.

55-річна зірка має докази того, що Дмитро від початку ввів її в оману і не збирався створювати сім'ю.

Про це "Комсомольской правде" розказав адвокат Лоліти Сергій Жорін.

Лоліта вважає свій шлюб із тренером зі сквошу Івановим фіктивним

Реклама:

"...Подружжя може прожити разом хоч 40 років - на фіктивність шлюбу це не впливає. Вся річ у тім, із якими цілями один із них укладав шлюб. Якщо людина від початку не збиралася будувати сімейні відносини та вести спільне господарство, а також ввела в оману іншу людину щодо своїх цілей та намірів - це підстава визнати шлюб фіктивним", - зазначив адвокат.

"Річ у тім, що Лоліті стали достеменно відомі певні обставини життя Дмитра в період їхнього шлюбу. Є докази, котрі ми надамо в суді. Виходячи з них, на момент створення шлюбу Іванов не переслідував мету створити сім'ю. І в подальший період ці обставини підтверджувалися", - повідомив представник Лоліти.

Чи пов'язані ці обставини з подружніми зрадами, Жорін не відповів. Мовляв, днями все буде заявлено в суді.

Дмитро молодший за співачку на 11 років

Для його клієнтки визнання 9-річного шлюбу з Івановим недійсним - справа принципу. А питання, як у такому випадку буде поділено спільно надбане майно - "в другу чергу".

"Головне - що Лоліта правдоруб. Для неї питання "Навіщо?" в принципі не стоїть. Коли вона дізналася про певні обставини, вона просто не могла вчинити інакше: для неї важливо зафіксувати це за законом. Вона принципова людина і хоче, щоби все було по-чесному та в рамках закону", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, і мережі нещодавно з'явилася інформація про стосунки Дмитра з кралечкою з Білорусі. Причому закрутив він цей роман іще перебуваючи чоловіком Лоліти.

Як натякнула нещодавно співачка, Іванов жив на її гроші, а тепер просто пересів на шию іншої "жертви". На початку жовтня Дмитро подав на розлучення з Лолітою.

Фото з Instagram Іванова