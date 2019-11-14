"С*ка хвора": Поліна Неня показала переписку з ексом, який не віддає дочку
Видавець Поліна Неня досі не бачила свою трирічну доньку Теону, яку 6-го листопада дала ексчоловіку Юрію Чернецькому.
У мережі Неня заявила, що вирішила діяти лише у межах закону і показала переписку з ексом, у якій він її ображав.
А поки Неня намагається повернути свою дочку всіма можливими законними засобами, Чернецький викладає сторі з Теоною, ніби нічого не сталося.
До слова, нинішня дружина Чернецького, тату-майстриня Ілона захистила свого чоловіка у мережі, назвавши його чудовим батьком.
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Знаете я немного устала от этого всего. Устала от того, что моего мужа поливают сутками, как «похитителя детей» лучшего отца, которого я только знаю. С громкими лозунгами, парадами баб с бунтом. Вам самим не смешно?! Вы не устали вестись на это все? Знаете я второй день читаю стать и знаете, что меня забавляет )) «После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места, куда уйти, я переживала все формы насилия.» О Боги какая бедняжка, я сейчас расплачусь, давайте все поможем одинокой, бездомной и многодетной маме. Это похоже на цыганщину. Ну многие же здесь знают Юру, правда? То есть у детей есть любящий, души не чаявший в них отец, который может содержать детей. Проводить с ними время, любить, баловать и радовать. Но нет, ты эгоистично и показательно идёшь на это представление, и попрошайничество, давя на жалость, ведь это так удобно, ведь ты привыкла, что тебя содержат. А жалели бы тебя, если бы ты ушла сама, ушла по причине собственной вины, так как предала любимого мужчину и тебя уличили во лжи, сжалились бы если бы ты ушла, попросила найти работу, попыталась обеспечить себя сама, устроить условия для детей и тогда уже забирать их к себе, поровну поделив обязанности и права на них, с их отцом. Раз уж ты решила уйти. Я вам могу ответить на это сама - Нет! Никто бы ее не жалел, никто бы не кричал спасите, умирают от голода и холода, давайте все дружно поможем, у неё же нет денег на рестораны, новые босоножки и пышные празднования своих дней рождений. А когда это стихает и все сразу перестают обеспечивать все это, ведь все же уже хорошо. Нужен новый скандал, новая грязь, новые крики о помощи! И что по итогу? Вы бросаете камни в любящего отца, который каждый день сталкивается с диктатурой со стороны той самой женщины, которая от своей ненависти и злости не может пережить, что в его жизни все хорошо, он любит, он любим, он хочет видеть своих детей. «Но нет с*ка ты будешь видеть их тогда, когда я скажу, сколько я скажу и только потому, что мне так хочется!» А где же права отцов?! Права детей, которые хотят видеть своих отцов?! Где эти права? Кто их должен устанавливать. Суд? Так вот суд пусть и установит...➡️
Нагадаємо, 10-го листопада Поліна Неня заявила про те, що ексчоловік не віддає їй доньку Теону, яку вона дала йому на кілька днів. Колишнє подружжя має трьох спільних дітей, за права яких воюють в суді вже майже два роки.
Фото з Instagram