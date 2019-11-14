"С*ка хвора": Поліна Неня показала переписку з ексом, який не віддає дочку

Видавець Поліна Неня досі не бачила свою трирічну доньку Теону, яку 6-го листопада дала ексчоловіку Юрію Чернецькому.

У мережі Неня заявила, що вирішила діяти лише у межах закону і показала переписку з ексом, у якій він її ображав.

Поліна виклала фрагмент спілкування з Юрієм

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А поки Неня намагається повернути свою дочку всіма можливими законними засобами, Чернецький викладає сторі з Теоною, ніби нічого не сталося.

Теона досі у батька без дозволу на це мами

До слова, нинішня дружина Чернецького, тату-майстриня Ілона захистила свого чоловіка у мережі, назвавши його чудовим батьком.

Нагадаємо, 10-го листопада Поліна Неня заявила про те, що ексчоловік не віддає їй доньку Теону, яку вона дала йому на кілька днів. Колишнє подружжя має трьох спільних дітей, за права яких воюють в суді вже майже два роки.

Фото з Instagram