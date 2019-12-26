Бджоли покусали? В мережі підозрюють, що Корольова збільшила губи. ФОТО
Четвер, 26 грудня 2019, 14:17
Співачка Наташа Корольова заінтригувала шанувальників несподіваним "апгрейдом" своєї зовнішності. Схоже, до Нового року 46-річна зірка наважилася збільшити свої губи.
Наташину метаморфозу зауважили підписники в Instagram.
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Декому губи артистки цілком подобаються, а декому нагадують пельмені або дзьоб качки.
Нагадаємо, цього літа Наташа та стриптизер Сергій Глушко, він же Тарзан відсвяткували 16-ту річницю шлюбу. "Молодята" поновили свої обітниці й танцювали під Олега Винника.
Фото з Instagram, відео з фотоблогу Корольової
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