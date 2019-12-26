Бджоли покусали? В мережі підозрюють, що Корольова збільшила губи. ФОТО

Співачка Наташа Корольова заінтригувала шанувальників несподіваним "апгрейдом" своєї зовнішності. Схоже, до Нового року 46-річна зірка наважилася збільшити свої губи.

Наташину метаморфозу зауважили підписники в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 23 Дек 2019 в 1:31 PST

Декому губи артистки цілком подобаються, а декому нагадують пельмені або дзьоб качки.

Наташа і її "нові" губи

Невже таки збільшила?

Як гадаєте?

А колись Корольова виглядала так

Нагадаємо, цього літа Наташа та стриптизер Сергій Глушко, він же Тарзан відсвяткували 16-ту річницю шлюбу. "Молодята" поновили свої обітниці й танцювали під Олега Винника.

Фото з Instagram, відео з фотоблогу Корольової

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