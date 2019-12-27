"Побачимося через 16 років": екс-"ВІА Гра" Романова розповіла, як батько її дитини виставив їх на вулицю

Співачка Міша Романова, яка нещодавно розкрила секрет, що має маленького сина, повідала про свої непрості стосунки з його батьком. Зі слів колишньої "віагрянки", чоловік "виставив на вулицю" її разом із дитиною.

Колишній Міші, який орендував для неї та сина житло, розгнівався через її емоційне інтерв'ю, в якому вона не назвала його в переліку людей, які її підтримують.

Романова поговорила про особисте в YouТube-шоу "Ходят слухи".

Міша не розкриває імені чоловіка, від якого народила сина Мартіна

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"Він нам надавав житло. Звичайна зовсім квартира. Він мені сказав: "Або плати сама за квартиру, або відправ рахунок тим людям, які тебе підтримують. Побачимося через 16 років", - поділилася артистка.

"Після цієї ситуації я збагнула, наскільки самолюбство та гордовитість чоловіка можуть просто перекрити здоровий глузд. Власне, він не мене виставив на вулицю, а власного сина. В мене це не вкладається в голові", - зазначила Міша.

Романова зізналася, що їй страшно жити у світі, де керує чоловіча сила, адже чоловіки стають мстивими, коли щось зачіпає їхнє самолюбство.

"Просто в якийсь момент я поставила себе на місце тих жінок, у яких чоловіки, кохані - серйозні, впливові люди. І вони теж мстяться своїм жінкам, адже в них більше важелів впливу, вони серйозніші, вони можуть мститися набагато жорсткіше і набагато масштабніше. І в цьому сенсі я рада, що батько моєї дитини - просто режисер. І в мого сина будуть хороші гени", - підсумувала вона.

"Побачимося через 16 років", - сказав співачці екскоханий

Незапланована вагітність настала, коли співачка та її екс були разом лише півроку. Жінка вже тоді розуміла, що майбутнього в них нема. Міша не приховує, що не була готова стати мамою, але тепер маленький син став сенсом її життя.

"Тоді я не була готова до материнства, але, відчувши це, я зрозуміла, що я - найщасливіша жінка у світі. І що та любов, котра в мені спала раніше, вона прокинулася з народженням Мартіна", - розказала зірка.

Нагадаємо, навіть не здогадуючись, що чекає дитину, Романова лягла на операцію зі збільшення грудей. На той момент вона перебувала вже на 16-му тижні вагітності.

Фото з Instagram Романової

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