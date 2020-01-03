У стилі ДіКапріо: Порошенко поділився романтичним ФОТО з дружиною
Експрезидент Петро Порошенко підбив фотопідсумки свого 2019-го року, пригадавши різні значущі робочі та особисті моменти. До добірки, яку оприлюднено у Facebook політика, увійшла, зокрема, романтична світлина з дружиною Мариною.
Подружжя у листопаді сфотографувалося на тлі маяка у передмісті Галіфакса на шляху до Едмонта, що в Канаді. І тут не можна не згадати відому сцену з Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо у "Титаніку".
Нагадаємо, влітку Петро Олексійович у мережі зізнавався в палкому коханні до колишньої першої леді.
Фото Михайла Палінчака з Facebook Порошенка
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