У стилі ДіКапріо: Порошенко поділився романтичним ФОТО з дружиною

Експрезидент Петро Порошенко підбив фотопідсумки свого 2019-го року, пригадавши різні значущі робочі та особисті моменти. До добірки, яку оприлюднено у Facebook політика, увійшла, зокрема, романтична світлина з дружиною Мариною.

Подружжя у листопаді сфотографувалося на тлі маяка у передмісті Галіфакса на шляху до Едмонта, що в Канаді. І тут не можна не згадати відому сцену з Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо у "Титаніку".

"I'm flying!"

Нагадаємо, влітку Петро Олексійович у мережі зізнавався в палкому коханні до колишньої першої леді.

Знімок із сином та онуком Порошенко теж включив до фотопідсумків року

І ось таку світлину дружини

Фото Михайла Палінчака з Facebook Порошенка

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