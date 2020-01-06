"Золотий Глобус"-2020: переможці Фенікс і Пітт, червоні Кідман із Йохансон та Лопес із золотим бантом
5-го січня у Каліфорнії відбулася 77 церемонія нагородження премією "Золотий Глобус".
Як і щороку, статуетки роздали найкращим представникам американської кіноіндустрії і телебачення.
Тріумфаторами цього року стали стрічки "1917" (Найкраща драма) та "Одного разу у Голлівуді" (Найкраща комедія).
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1917 (@1917) - Best Motion Picture - Drama. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes
Найкращим актором драми став Хоакін Фенікс ("Джокер), а найкращою актрисою – Рене Зеллвегер ("Джуді").
Терон Еджертон отримав Глобус як найкращий актор за роль Елтона Джона у фільмі "Рокетмен".
Акторка і реперка Awkwafina була нагороджена як найкраща актриса за роль у комедійній драмі "Прощання".
Також лауреатом цьогорічного "Золотого Глобусу" став Бред Пітт як актор другого плану за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу у Голлівуді". До речі, самого Тарантіно нагородили за найкращий сценарій.
Найкращим режисером визнали Сема Мендеса за "1917".
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Sam Mendes - Best Director - Motion Picture - 1917 (@1917). Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes
Елтон Джон і Берні Топін отримали статуетку за пісню "(I'm Gonna) Love Me Again" до фільму "Рокетмен".
Що ж до нагрод у галузі телебачення, то найкращимим серіалами визнали "Спадкоємці" (драма) та "Fleabag" (комедія).
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Fleabag (@bbcfleabag) - Best Television Series - Musical or Comedy. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes
А найкращим мінісеріалом назвали "Чорнобиль".
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Chernobyl - Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes
На червоній доріжці премії цього року було багато червоного, золотого, білого та чорного. Але були і сукні неочікуваних кольорів, на кшталт салатової Шарліз Терон.
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So wonderful to be surrounded by so many lovely and talented people ❤️✨ #GoldenGlobes
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@jenniferaniston in @dior #JenniferAniston #Dior #GoldenGlobes #GoldenGlobes2020 @goldenglobes @gettyentertainment
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@charlizeafrica in @dior #CharlizeTheron #Dior #GoldenGlobes #GoldenGlobes2020 @goldenglobes @gettyentertainment
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Quand tu estimes que ta seule présence est un cadeau 🎁 Cc @jlo sur le tapis rouge de la 77e cérémonie des #GoldenGlobes
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Taylor at the Golden globes OMG... she's so beautiful, like a butterfly!!💕
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