"Золотий Глобус"-2020: переможці Фенікс і Пітт, червоні Кідман із Йохансон та Лопес із золотим бантом

6 січня 2020, 10:55

5-го січня у Каліфорнії відбулася 77 церемонія нагородження премією "Золотий Глобус".

Як і щороку, статуетки роздали найкращим представникам американської кіноіндустрії і телебачення.

Тріумфаторами цього року стали стрічки "1917" (Найкраща драма) та "Одного разу у Голлівуді" (Найкраща комедія).

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1917 (@1917) - Best Motion Picture - Drama. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 10:29 PST


Найкращим актором драми став Хоакін Фенікс ("Джокер), а найкращою актрисою – Рене Зеллвегер ("Джуді").

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Joaquin Phoenix - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Joker (@jokermovie). Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 10:56 PST

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Renée Zellweger - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama - Judy (@judythefilm). Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 10:02 PST

Терон Еджертон отримав Глобус як найкращий актор за роль Елтона Джона у фільмі "Рокетмен".

Акторка і реперка Awkwafina була нагороджена як найкраща актриса за роль у комедійній драмі "Прощання".

Також лауреатом цьогорічного "Золотого Глобусу" став Бред Пітт як актор другого плану за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу у Голлівуді". До речі, самого Тарантіно нагородили за найкращий сценарій.

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Quentin Tarantino - Best Screenplay - Motion Picture - Once Upon a Time... In Hollywood (@onceinhollywood). Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 8:54 PST

Найкращим режисером визнали Сема Мендеса за "1917".

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Sam Mendes - Best Director - Motion Picture - 1917 (@1917). Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 10:03 PST

Елтон Джон і Берні Топін отримали статуетку за пісню "(I'm Gonna) Love Me Again" до фільму "Рокетмен".

Що ж до нагрод у галузі телебачення, то найкращимим серіалами визнали "Спадкоємці" (драма) та "Fleabag" (комедія).

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Fleabag (@bbcfleabag) - Best Television Series - Musical or Comedy. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 7:14 PST

А найкращим мінісеріалом назвали "Чорнобиль".

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Chernobyl - Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes

Публикация от Golden Globes (@goldenglobes) 5 Янв 2020 в 8:06 PST

На червоній доріжці премії цього року було багато червоного, золотого, білого та чорного. Але були і сукні неочікуваних кольорів, на кшталт салатової Шарліз Терон.

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So wonderful to be surrounded by so many lovely and talented people ❤️✨ #GoldenGlobes

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 5 Янв 2020 в 8:44 PST

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@jenniferaniston in @dior #JenniferAniston #Dior #GoldenGlobes #GoldenGlobes2020 @goldenglobes @gettyentertainment

Публикация от Just Jared (@justjared) 5 Янв 2020 в 4:30 PST

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@charlizeafrica in @dior #CharlizeTheron #Dior #GoldenGlobes #GoldenGlobes2020 @goldenglobes @gettyentertainment

Публикация от Just Jared (@justjared) 5 Янв 2020 в 4:54 PST

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Quand tu estimes que ta seule présence est un cadeau 🎁 Cc @jlo sur le tapis rouge de la 77e cérémonie des #GoldenGlobes

Публикация от Glamour Paris (@glamourparis) 5 Янв 2020 в 11:46 PST

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The stars brought their best to tonight’s #GoldenGlobes red carpet. Tell us who made your best-dressed list in the comments below. More at the link in bio.

Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) 5 Янв 2020 в 5:34 PST

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Taylor at the Golden globes OMG... she's so beautiful, like a butterfly!!💕

Публикация от Love(r) Taylor💗 (@taylor_love_you13) 6 Янв 2020 в 1:04 PST

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Публикация от VOGUE India (@vogueindia) 6 Янв 2020 в 1:05 PST

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Публикация от Beyoncé (@beyonce) 6 Янв 2020 в 1:05 PST

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