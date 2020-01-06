"Золотий Глобус"-2020: переможці Фенікс і Пітт, червоні Кідман із Йохансон та Лопес із золотим бантом

5-го січня у Каліфорнії відбулася 77 церемонія нагородження премією "Золотий Глобус".

Як і щороку, статуетки роздали найкращим представникам американської кіноіндустрії і телебачення.

Тріумфаторами цього року стали стрічки "1917" (Найкраща драма) та "Одного разу у Голлівуді" (Найкраща комедія).

Найкращим актором драми став Хоакін Фенікс ("Джокер), а найкращою актрисою – Рене Зеллвегер ("Джуді").

Терон Еджертон отримав Глобус як найкращий актор за роль Елтона Джона у фільмі "Рокетмен".

Акторка і реперка Awkwafina була нагороджена як найкраща актриса за роль у комедійній драмі "Прощання".

Також лауреатом цьогорічного "Золотого Глобусу" став Бред Пітт як актор другого плану за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу у Голлівуді". До речі, самого Тарантіно нагородили за найкращий сценарій.

Найкращим режисером визнали Сема Мендеса за "1917".

Елтон Джон і Берні Топін отримали статуетку за пісню "(I'm Gonna) Love Me Again" до фільму "Рокетмен".

Що ж до нагрод у галузі телебачення, то найкращимим серіалами визнали "Спадкоємці" (драма) та "Fleabag" (комедія).

А найкращим мінісеріалом назвали "Чорнобиль".

На червоній доріжці премії цього року було багато червоного, золотого, білого та чорного. Але були і сукні неочікуваних кольорів, на кшталт салатової Шарліз Терон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VOGUE India (@vogueindia) 6 Янв 2020 в 1:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 6 Янв 2020 в 1:05 PST

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