Бред Пітт відхрестився від романів та згадав, як курив травичку

Американський актор Бред Пітт, якому нещодавно приписали чергову зіркову подружку, запевнив, що чутки про його романи - неправда. А ще пояснив, як ставиться до публікацій про себе, розказавши символічну історію про котячу какашку.

55-річний актор став одним із героїв списку Great Performers журналу The New York Times 2019-го року. Він знявся для глянцю в чорно-білій "розмитій" фотосесії.

Бред Пітт відхрестився від своїх романів

Зі слів Пітта, він перестав читати пресу, зокрема й рецензії критиків, ще у 2004-му році.

"Не знаю, зі скількома жінками, як кажуть, я зустрічався за останні два-три роки, але нічого з цього не є правдою...", - зазначив він.

"Коли я лише починав мою кар'єру, про мене написали в USA Today. Я був дуже собою задоволений. Через два дні після виходу статті я зайшов додому до друга мого друга. У кухні стояв котячий туалет - а там мій номер USA Today, і на ньому котяча какашка", - розповів Бред.

То серце актора вільне?

"Були моменти, коли я дивився на свої фото старих років і думав: "Той малий виглядає нівроку." Але я не почувався таким усередині. Більшу частину 1990-х я провів, ховаючись і курячи травичку. Мені було дуже некомфортно через усю ту увагу. Я дійшов до точки, де усвідомив, що позбавляю себе свободи. Зараз я виходжу назовні та живу життям, і люди здебільшого дуже класні", - поділився актор.

Нагадаємо, Бред Пітт не приховує, що мав алкогольну залежність. Це зрештою призвело до краху його шлюбу з Анджеліною Джолі. Щоби мати змогу бачитися з дітьми, актор погодився періодично проходити перевірку на наркотики.

Фото з сайту The New York Times

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"F*ck it": Ентоні Хопкінс та Бред Пітт поговорили про алкоголізм i прийняття власних помилок

"Постарішав": Бред Пітт у глянці розповів, як змінилося його ставлення до акторства та життя

Бред Пітт дав перше інтерв'ю про розлучення: Коли любиш когось, відпусти