135 тисяч за добу: екскурсія люксом, де жив Зеленський в Омані

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Оману зупинявся у найкращому готелі країни, де президентський люкс коштує у цей час приблизно 135 тисяч гривень.

Як номер, в якому жив гарант із дружиною, виглядає зсередини, показав 4 канал.

Зеленські зупинялися на 8-му поверсі, в люксі з видом на море. Номер більше схожий на цілі апартаменти, де у кожного своя ванна. Також у номері є окрема їдальня з персональною кухнею.

Зеленський був в Омані два тижні тому фото " Страна

Найбільш фешенебельний готель країни належить державі, а 9-й поверх повністю закритий і належить султану та його родині

За даними журналістів, такий люкс нині коштує близько 135 тисяч гривень зі всіма податками. Але ціна може сягати і 200 тисяч, залежно від сезону.

Це вид з люксу, де жив президент

Журналіст "4 каналу" натякнув, що провів "зустрічі на найвищому рівні" там само, де раніше й Зеленський.

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Нагадаємо, відпочинок Зеленського в Омані став причиною для появи фотожаб, які розлетілися мережею.

Фото з сайту президента, відео "4 канал"