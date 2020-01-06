Піонер Зеленський і Хотабич: пригоди президента в Омані у фотожабах

Президент Володимир Зеленський укотре став героєм фотожаб: засвітившись в українському Буковелі, він несподівано чкурнув із родиною до Оману.

Як запевнив Офіс президента, полетів гарант власним коштом та рейсовим літаком. І зовсім не на сонечку вигріватися, як хтось міг подумати, а проводити "зустрічі на найвищому рівні".

Фото з однієї з таких, із "міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман", прес-служба надала. І понеслося.

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Інтернет-жартівників надихнув, зокрема, вираз обличчя та поза шановного Юсуфа бін Аляві бін Абдалли. За кадром державний діяч, може, і випромінював ентузіазм із приводу зустрічі з Зеленським, але по фото цього не скажеш.

Оманські пригоди Зеленського завзято фотожаблять

І як же без мему авторства самого Зеленського!

Про Ігоря Коломойського та Андрія Богдана фотожабери теж не забули

Нагадаємо, у грудні президент не витримав і вийшов на сцену рідного новорічного "Кварталу".

Фотожаби Skiff та інших авторів із соцмереж

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