Наші у Давосі: виступ Руслани, радісні селфі депутатів, показ вишиванки haute couture та брудні чоботи Гончарука

Ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі відвідали не лише світові лідери та визначні персони на кшталт Дональда Трампа, принца Чарльза та Грети Тунберг, а й купа українських міністрів, депутатів і діячів із різноманітних сфер.

І хоча більшість із українських можновладців і чиновників не поспішали афішувати свою присутність на форумі, соцмережі все одно заполонили фото їхніх святково-радісних облич на тлі швейцарських засніжених гір.

Наймолодший в історії країни прем’єр Олексій Гончарук на форумі не тільки зустрівся з наймолодшою у світі прем’єркою з Фінляндії Санною Марін, а й засвітив брудні чоботи на фото з президентом Зеленським.

Колишня депутатка Світлана Заліщук запостила фото з Гончаруком і Марін

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У мережі вже встигли обговорити брудне взуття Гончарука та кросівки міністерки фінансів Оксани Маркарової

Любитель синіх давоських шапок, ексміністр Ігор Шевченко і цього року про них не забув.

І не лише Шевченко підтримував шапковий тренд.

Нову Раду в Давосі представляли депутати Давид Арахамія, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк, Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Ліза Ясько, Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський, Єгор Чернєв, Святослав Юраш, Олена Шкрум, Марія Іонова, Євгенія Кравчук та багато інших.

Олена Шкрум, Леся Василенко, Марина Бардіна та Єгор Чернєв заселфилися всі разом

Наймолодший депутат Ради Юраш вже вигуляв свою чорну вишиванку і у Давосі. Цікаво, чи він носить щось інше, окрім неї

Депутатки Олена Кондратюк та Марія Іонова і собі селфі зробили

27-річна депутатка від "Слуги Народу" Марина Бардіна

Марія Іонова не приховувала свого задоволення від швейцарських краєвидів

"Ви всі дурні і не лікуєтесь. Одна я в білому пальті стою красива", - нібито каже нам Наталія Королевська

Білі шубки вигулювали у Давосі Олена Шкрум та Олена Сотник, а от Наталія Кацер-Бучковська не підтримала цей тренд

Той момент, коли ти впевнено тримаєш свого чоловіка під руку, а він обіймає іншу

Також були бізнесмени Василь Хмельницький з дружиною Зоєю Литвин, Олександр Ярославський, Сергій Тарута і, звісно ж, Віктор Пінчук, який є засновником Українського дому в Давосі.

Тарута (в окулярах по центру) слухав виступ Олега Сенцова

Колишня депутатка Олена Сотник у своїй шапочці з вуаллю та винцем в руках демонструє суцільне хюґе

Василь Хмельницький приїхав сам і привіз із собою дружину - засновницю "Освіторії" Зою Литвин

Зоя навіть виступила з промовою про освіту

А ще зробила селфі з горами

Депутат Олексій Гончаренко встигає всюди

"Випускне" фото майже всіх учасників української платформи

І, власне, той, хто за все це платить - Віктор Пінчук

За розважальну частину Українського дому у Давосі цього року відповідала Руслана. Вона не лише презентувала своє бачення чистої енергії майбутнього, а й заспівала у супроводі Шпилястих Кобзарів.

Руслані цього року виповниться 47, а її переможній участі у Євробаченні - 16

Крім того, в Українському домі відбувся показ колекції Ukrainian Haute Couture львівської дизайнерки Оксани Караванської. П'ять років тому вона заснувала Vyshyvanka Couture - цілком ексклюзивну річ у єдиному екземплярі. Згодом ця лінія переросла в Український Haute Couture.

Такий ось вишиванковий "кутюр"

Фото з Facebook Ukraine House Davos та інших сторінок