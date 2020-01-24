Наші у Давосі: виступ Руслани, радісні селфі депутатів, показ вишиванки haute couture та брудні чоботи Гончарука
Ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі відвідали не лише світові лідери та визначні персони на кшталт Дональда Трампа, принца Чарльза та Грети Тунберг, а й купа українських міністрів, депутатів і діячів із різноманітних сфер.
І хоча більшість із українських можновладців і чиновників не поспішали афішувати свою присутність на форумі, соцмережі все одно заполонили фото їхніх святково-радісних облич на тлі швейцарських засніжених гір.
Наймолодший в історії країни прем’єр Олексій Гончарук на форумі не тільки зустрівся з наймолодшою у світі прем’єркою з Фінляндії Санною Марін, а й засвітив брудні чоботи на фото з президентом Зеленським.
Любитель синіх давоських шапок, ексміністр Ігор Шевченко і цього року про них не забув.
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Сині шапки знову стали абсолютним хітом у Давосі і цього року під час 50-го ювілейного Всесвітнього економічного форуму. Особливо вони користувалися популярністтю серед українських політиків). Оці симпатичні хлопці заохочували перехожих брати шапки та пригощали всіх охочих бесплатною кавою (див. відео, як вони це робил, в наступному пості).
І не лише Шевченко підтримував шапковий тренд.
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Нову Раду в Давосі представляли депутати Давид Арахамія, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк, Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Ліза Ясько, Дмитро Наталуха, Дмитро Кисилевський, Єгор Чернєв, Святослав Юраш, Олена Шкрум, Марія Іонова, Євгенія Кравчук та багато інших.
Також були бізнесмени Василь Хмельницький з дружиною Зоєю Литвин, Олександр Ярославський, Сергій Тарута і, звісно ж, Віктор Пінчук, який є засновником Українського дому в Давосі.
За розважальну частину Українського дому у Давосі цього року відповідала Руслана. Вона не лише презентувала своє бачення чистої енергії майбутнього, а й заспівала у супроводі Шпилястих Кобзарів.
Крім того, в Українському домі відбувся показ колекції Ukrainian Haute Couture львівської дизайнерки Оксани Караванської. П'ять років тому вона заснувала Vyshyvanka Couture - цілком ексклюзивну річ у єдиному екземплярі. Згодом ця лінія переросла в Український Haute Couture.
Фото з Facebook Ukraine House Davos та інших сторінок