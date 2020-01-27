Grammy-2020: тріумф Біллі Айліш та Lizzo і нагороджена українка
18-річна американська зірка Біллі Айліш стала тріумфаторкою 62-ї церемонії нагородження музичною премією Grammy, що відбулася 26-го січня у Лос-Анджелесі.
Дівчина перемогла у всіх головних номінаціях: "Найкращий новий артист", "Запис року", "Пісня року", "Альбом року" та "Найкращий поп-альбом року".
Цікаво, що старший брат Біллі, Finneas переміг у номінації "Продюсер некласичної музики".
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Реперка Lizzo, яка була номінована у 8-ми категоріях, пішла додому з трьома статуетками. Вона отримала нагороду за найкраще поп-виконання, найкраще традиційне r&b-виконання та найкращий урбан-альбом.
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Congratulations @lizzobeeating 👏👏👏 Best Pop Solo Performance winner! #TruthHurts #GRAMMYs
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@lizzobeeating dazzles in @versace while posing with her three Grammy awards! #Lizzo #Grammys #GrammyAwards Photos: Getty
До того ж, серед переможців цього року опинилася українка - піаністка Надія Шпаченко, яку нагородили у номінації "Найкраща класична збірка" за "Poetry of Places". Шпаченко виїхала з України у 1991-му році і відтоді мешкає у США і є професором фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони.
Гурт The Chemical Brothers забрав нагороди у номінаціях "Найкращий танцювальний запис" та "Найкращий танцювальний альбом".
За "Найкраще рок-виконання" та "Найкращу рок-пісню" нагородили Гері Кларка-молодшого.
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#GRAMMYs + performance (“This Land”) = @garyclarkjr night! 🎶🔥
26-річна іспанська зірка Росалія отримала статуетку у номінації "Найкращий латино-рок/альтернативний альбом", а ексчоловік Дженніфер Лопес, Марк Ентоні був нагородженяи за "Найкращий тропічний латино-альбом".
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Повний список переможців читайте на сайті премії GRAMMY