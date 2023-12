Наймолодший голос "Бондіани": 18-річна Біллі Айліш запише саундтрек для "007: Не час помирати"

Американська співачка Біллі Айліш запише головну музичну композицію для фільму "007: Не час помирати". 18-річна зіронька стане наймолодшою виконавицею саундтреку в історії "Бондіани".

Про це офіційно оголосили MGM та Universal Pictures International, пише Volture.

Сама Біллі теж повідомила новину в Instagram.

"Не час помирати". Джеймс Бонд. І я співаю головну пісню. Щоо", - не стримала емоцій артистка.

Писати доленосну пісню Біллі помагає її рідний брат Фіннеас.

"Шалене відчуття - бути частиною цього в будь-якому сенсі. Мати можливість записати головну пісню для фільму, що є частиню такої легендарної кіносерії - це величезна честь. "Джеймс Бонд" - це найкрутіша франшиза фільмів, яка коли-небудь існувала. Я досі в шоці", - зізналася тінейджерка.

18-річна Біллі Айліш - новий голос "Бондіани"

Як зазначає видання, 25-та стрічка про Джеймса Бонда узагалі обіцяє стати "переламною" в історії про суперагента. По-перше, її режисерами обрано творця "Справжнього детектива" Кері Фукунагу та Фібі Воллер-Брідж ("Fleabag"). "Не час помирати" стане останнім фільмом, де Бонда зіграє Деніел Крейг.

До слова, назва сама дебютного студійного альбому Айліш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ("Коли всі ми засинаємо, куди вирушаємо?") теж схожа на назву фільму про агента 007.

Юна співачка - музична сенсація та кумир молоді

Як відомо, музичні теми останніх двох фільмів, "Skyfall" Адель та "Writing’s on the Wall" Сема Сміта здобули "Оскара".

Світова прем'єра "007: Не час помирати" відбудеться у квітні.

Цікаво, чи вдасться здобути "Оскара" Айліш

Як відомо, в свої вісімнадцять Біллі Айліш - лауреатка багатьох "дорослих" нагород, зокрема American Music Awards та "Греммі". Також її двічі вписано до Книги рекордів Гіннеса: як наймолодшу виконавицю, яка посіла перше місце в британських чартах, та артистку з найбільшою одночасною кількістю хітів у US Hot 100.