Євробачення-2020: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна

Середа, 29 січня 2020, 11:59

28-го січня у Роттердамі, де в травні відбудеться Євробачення-2020, відбулося жеребкування, у результаті якого було визначено порядок виступу країн-учасниць.

Український представник, якого ще треба вибрати, заспіває у першому півфіналі 12-го травня.

 
Росія теж виступатиме у першому півфіналі
 
Другий півфінал відбудеться 14-го травня

Фінал Євробачення-2020 відбудеться 16-го травня у місті Роттердам.

Нагадаємо, 8, 15 та 22 лютого в Києві відбудеться Національний відбір, під час якого судді та глядачі оберуть цьогорічного учасника Євробачення.

Фото з Facebook

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