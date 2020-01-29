Євробачення-2020: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна

28-го січня у Роттердамі, де в травні відбудеться Євробачення-2020, відбулося жеребкування, у результаті якого було визначено порядок виступу країн-учасниць.

Український представник, якого ще треба вибрати, заспіває у першому півфіналі 12-го травня.

Росія теж виступатиме у першому півфіналі

Другий півфінал відбудеться 14-го травня

Фінал Євробачення-2020 відбудеться 16-го травня у місті Роттердам.

Нагадаємо, 8, 15 та 22 лютого в Києві відбудеться Національний відбір, під час якого судді та глядачі оберуть цьогорічного учасника Євробачення.

Фото з Facebook