Євробачення-2020: стало відомо, в якому півфіналі виступатиме Україна
29 січня 2020, 11:59
28-го січня у Роттердамі, де в травні відбудеться Євробачення-2020, відбулося жеребкування, у результаті якого було визначено порядок виступу країн-учасниць.
Український представник, якого ще треба вибрати, заспіває у першому півфіналі 12-го травня.
Фінал Євробачення-2020 відбудеться 16-го травня у місті Роттердам.
Нагадаємо, 8, 15 та 22 лютого в Києві відбудеться Національний відбір, під час якого судді та глядачі оберуть цьогорічного учасника Євробачення.
Фото з Facebook
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