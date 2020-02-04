4 стадія: Шеннен Догерті ошелешила сумною звісткою про повернення раку
48-річна зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" Шеннен Догерті повідомила сумну новину. До неї через два роки після ремісії повернувся рак молочної залози, причому на 4 стадії.
Актриса зізналася, що бореться з хворобою вже рік, але не оголошувала про це, бо хотіла довести, що здатна працювати.
Про це вона сказала у телешоу "Good Morning America", пише Page Six.
"Не думаю, що я це вже переварила. Це у багатьох сенсах гірка пігулка. У мене, безумовно, є дні, коли я кажу: "Чому я?", а потім я думаю: "Якщо не я, то хто? Хто ще, крім мене, заслуговує на це? Ніхто з нас", - сказала Шеннен.
Догерті зауважила, що про повернення раку розповіла лише вузькому колу людей, зокрема, і актору Брайану Остіну Гріну.
Нагадаємо, Догерті бореться з раком з серпня 2015-го року.
Навесні 2017-го у Шеннен сталася ремісія та навіть відросло нове волосся, яке вона втратила після хімії.
У 2018-му актриса перенесла важку операцію з реконструкції грудей.
Фото з Instagram