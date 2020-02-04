4 стадія: Шеннен Догерті ошелешила сумною звісткою про повернення раку

48-річна зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" Шеннен Догерті повідомила сумну новину. До неї через два роки після ремісії повернувся рак молочної залози, причому на 4 стадії.

Актриса зізналася, що бореться з хворобою вже рік, але не оголошувала про це, бо хотіла довести, що здатна працювати.

Про це вона сказала у телешоу "Good Morning America", пише Page Six.

Незважаючи на повернення раку, Шеннен все одно знялася у перезапуску культового серіалу "Беверлі-Хіллз"

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"Не думаю, що я це вже переварила. Це у багатьох сенсах гірка пігулка. У мене, безумовно, є дні, коли я кажу: "Чому я?", а потім я думаю: "Якщо не я, то хто? Хто ще, крім мене, заслуговує на це? Ніхто з нас", - сказала Шеннен.

Рак молочної залози повернувся на останній стадії

Догерті зауважила, що про повернення раку розповіла лише вузькому колу людей, зокрема, і актору Брайану Остіну Гріну.

Брайан Остін Грін знав про стан Догерті та дуже її підтримував під час зйомок

Нагадаємо, Догерті бореться з раком з серпня 2015-го року.

Навесні 2017-го у Шеннен сталася ремісія та навіть відросло нове волосся, яке вона втратила після хімії.

У 2018-му актриса перенесла важку операцію з реконструкції грудей.

Фото з Instagram