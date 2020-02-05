Кардашян зізналася, що не дає своїм чотирьом дітям м'яса
Американська реаліті-діва Кім Кардашян зізналася, що троє з чотирьох її з Каньє Вестом дітей є веганами. І лише в раціоні старшої дівчинки, 6-річної Норі присутня риба.
Рослинної дієти дотримується й сама Кім.
Про це вона розказала своїм підписникам у Twitter, викликавши неоднозначну реакцію.
"Я переважно їм рослинну їжу. Більше ніякого м'яса", - повідомила зірка, згодом підтвердивши, що молодші діти харчуються так само, а Норт - пескетаріанка.
Декого з інтернет-користувачів цей факт обурив. Мовляв, Сейнтові 4 рочки, Чикаго - 2, а Псалму - лише вісім місяців, і їм необхідний білок.
"Це жорстоко по відношенню до дітей", - соромлять Кардашян.
Нагадаємо, в Сейнта є схильність до тяжких алергічних реакцій.
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