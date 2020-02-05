Кардашян зізналася, що не дає своїм чотирьом дітям м'яса

Американська реаліті-діва Кім Кардашян зізналася, що троє з чотирьох її з Каньє Вестом дітей є веганами. І лише в раціоні старшої дівчинки, 6-річної Норі присутня риба.

Рослинної дієти дотримується й сама Кім.

Кім не їсть м'яса сама і дітям не дає

Про це вона розказала своїм підписникам у Twitter, викликавши неоднозначну реакцію.

"Я переважно їм рослинну їжу. Більше ніякого м'яса", - повідомила зірка, згодом підтвердивши, що молодші діти харчуються так само, а Норт - пескетаріанка.

Декого з інтернет-користувачів цей факт обурив. Мовляв, Сейнтові 4 рочки, Чикаго - 2, а Псалму - лише вісім місяців, і їм необхідний білок.

"Це жорстоко по відношенню до дітей", - соромлять Кардашян.

Схоже, молочні продукти Кім та Каньє своїм дітям все ж дозволяють. Хоча не виключено, що це молоко рисове, вівсяне тощо

Нагадаємо, в Сейнта є схильність до тяжких алергічних реакцій.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Фотошоп, бейбі! Кардашян зізналася, що 1 з 4 її дітей "домалювали" в ідилічну різдвяну листівку

Вардан, Григор та Ашхен: Кардашян у Вірменії похрестила менших дітей під новими іменами