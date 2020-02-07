71-річна Мей Маск у джинсі та з наплічником попозувала для Самсонової

Модель Мей Маск, також відома як мамуся вихідника Ілона Маска знялася для реклами Google ATAP, "інкубатора технологій" Google.

Знімала її українка Саша Самсонова.

Фотографіями 71-річної Мей у сміливих луках фотографиня та її команда поділилися в мережі.

Мей Маск у об'єктиві Саші Самсонової

Маск попозувала з рюкзаком, результатом співпраці Google та Yves Saint Laurent. За допомогою розумного аксесуару, який активується спеціальним додатком, можна керувати фотокамерою, прослуховувати музику, взнавати погоду та новини тощо.

Кому ж іще рекламувати новітні технології, як не мамі Ілона Маска!

Моделі в квітні виповниться 72 роки

Нагадаємо, як розказувала нещодавно Мей, новий старт її модельна кар'єра отримала в районі 60 років. Як відомо, в сивочолої красуні десятеро онуків, і схоже, скоро буде одинадцятий.

Фото з Instagram Google ATAP, Самсонової та її команди