71-річна Мей Маск у джинсі та з наплічником попозувала для Самсонової
П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:00
Модель Мей Маск, також відома як мамуся вихідника Ілона Маска знялася для реклами Google ATAP, "інкубатора технологій" Google.
Знімала її українка Саша Самсонова.
Фотографіями 71-річної Мей у сміливих луках фотографиня та її команда поділилися в мережі.
Маск попозувала з рюкзаком, результатом співпраці Google та Yves Saint Laurent. За допомогою розумного аксесуару, який активується спеціальним додатком, можна керувати фотокамерою, прослуховувати музику, взнавати погоду та новини тощо.
Нагадаємо, як розказувала нещодавно Мей, новий старт її модельна кар'єра отримала в районі 60 років. Як відомо, в сивочолої красуні десятеро онуків, і схоже, скоро буде одинадцятий.
Фото з Instagram Google ATAP, Самсонової та її команди
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