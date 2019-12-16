Мей Маск підтримала подругу Кіану Рівза: Сиві жінки круті

71-річна модель Мей Маск, мама винахідника Ілона Маска висловила свою підтримку художниці Александрі Грант, подрузі Кіану Рівза.

На думку Мей, сиве волосся виглядає круто, хто би там що не вважав. А важливіше за будь-який колір - це бути хорошою та щасливою людиною.

Про це Макс поговорила з The Hollywood Reporter.

Мей Маск висловила солідарність із подругою Кіану Рівза

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"Якщо люди незадоволені через те, що Кіану Рівз зустрічається з жінкою з сивим волоссям, то за них просто прикро. (Не можна виключати, що жінки ненавиділи би будь-кого, хто з ним був би.) Александра ж повинна знати, що тінейджерки фарбують свої коси в такий колір, як у нас - тож, напевно, ми таки круті", - заявила Мей.

"Я дивлюся на фото Александри, вона часто змінює зачіски і завжди посміхається. Гадаю, Кіану вирішив, що просто бажає мати поруч із собою прекрасну людину. Вона здається людиною щасливою, як і має бути, адже вона успішна художниця", - додала модель.

Мама Ілона Маска вже давно перестала зафарбовувати сивину

Сама Маск жалкує, що так пізно, в районі 60 років, дозволила своєму волоссю бути природно-сивим. До того ж, саме після цієї зміни в її кар'єри моделі почався новий старт.

"Світ несподівано розкрився переді мною, і все тому, що мої коси стали білими. Моя кар'єра злетіла так, як я й уявити не могла. Я багато бувала в Європі, бо там цінують сивину та жінок старшого віку", - розказала мама Ілона Маска.

Білосніжні коси лише допомогли модельній кар'єрі Маск

На думку Мей, моделі в цьому сенсі хоча й відчувають тиск, але менший, ніж актриси, які мусять молодитися, інакше не отримуватимуть ролей. Проте й серед них дедалі більшає зірок, які обирають сивину - наприклад, Джуді Денч, Дайан Кітон.

Як вважає Маск, справжню красу визначає те, чи є людина розумною, чарівливою, успішною, доброзичливою, чи йде вона по життю з гордо піднятою головою.

"У Александрі все це є. Їй доведеться, перебуваючи в центрі уваги, змиритися з тим, що бувають нечемні люди. Я просто побажаю Александрі всього найкращого. Хочу сказати їй: будь ласка, не слухай негативний контент", - порадила Мей.

Краса не у штучному кольорі волосся, впевнена Мей

Нагадаємо, пані Маск - бабуся десяти онуків. Вона веде активний спосіб життя, займається спортом та ходить у походи, їсть потроху і лише здорову їжу.

Фото з Instagram Маск