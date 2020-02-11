Грем у одноразових трусах показала, як виглядає її живіт через 3 тижні після пологів

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем чесно показувала своїм підписникам у Instagram, як змінювалося її тіло впродовж вагітності.

І після пологів жінка не збирається робити вигляд, ніби материнство - це самі "веселки й метелики".

Відвертий допис та своє фото в спідньому Ешлі, яка народила три тижні тому, розмістила в соцмережі.

18-го січня Ешлі вперше стала мамою

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"Підніміть руку, якщо ви не знали, що мінятимете підгузки й собі також. 🙋🏻‍♀️ Після всіх цих років у моді я й уявити не могла, що одноразове спіднє стане моїм улюбленим предметом одягу, але ось!", - зізналася модель.

"Ніхто не говорить про відновлення та зцілення (так, навіть про найнеприємніші моменти), через яке проходять новоспечені мами. Я хотіла показати вам, люди, що це не лише веселки та метелики!", - наголосила Ешлі.

Нагадаємо, свого сина Айзека Грем народжувала не в лікарні. Це були домашні пологи у воду.

Фото з Instagram Грем

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