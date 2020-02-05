"Не хвилюйтесь, не на килимі": Грем розповіла про свої домашні пологи та показала сина. ФОТО

Американська модель плюс-сайз Ешлі Грем, яка 18-го січня вперше стала мамою, нарешті показала свого малюка та оголосила його ім'я.

Виявляється, народжувала красуня не в лікарні, а вдома.

Ешлі та її чоловік Джастін розказали про це у відеоподкасті. Свого сина пара назвала Айзек Менелік Джованні, пише E!Online.

"Маю сказати, що я народила, і це було природно, і я все відчувала, у мене таке відчуття, ніби немає нічого такого, що я не змогла би зробити. Не існує нічого такого, про що би я сказала: "О, це надто тяжко, я з таким не впораюся." Я пройшла через шість годин пологів, природно", - розказала Грем.

Ешлі народила первістка вдома

"Удома. Просто тут. У великому старому басейні. Не хвилюйтеся, не на килимі", - вточнила вона.

Як пояснила Ешлі, вона вирішила народжувати не в лікарні, бо так їй було спокійніше, вона мала більше контролю над процесом.

"Якби я народжувала в лікарні, гадаю, моя тривожність би зашкалювала. Але завдяки тому, що я була тут, світло було приглушене, обстановка спокійна, я могла їсти, що хочу, могла бути в ліжку, моглда бути в басейні", - поділилася вона.

"Пригадую, як уперше взяла на руки Айзека і сказала Джастінові: "Тепер ми назавжди родина", в мене так багато причин для вдячності; за всю любов та підтримку, яку я отримую від цієї дивовижної спільноти, за неймовірного чоловіка та прекрасну дитину, яка відкрила мені очі на те, який дивовижний насправді цей світ", - сказала Грем.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Feb 3, 2020 at 6:39pm PST

Як відомо, Ешлі упродовж всієї вагітності займалася спортом та багато знімалася голяка.

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