2-й півфінал Нацвідбору на Євробачення: що співатимуть чоловік Мозгової, KHAYAT та інші учасники

15-го лютого відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Із вісьмох учасників лише троє пройдуть до фіналу, де вже позмагаються з лідерами першого півфіналу, KRUТЬ, Go_A та Jerry Heil.

Лише один здобуде право представляти Україну на конкурсі в Роттердамі.

Отже, відкриє другий півфінал колаборація львівського гурту MOONZOO та репера F.M.F. Sure. Композиція називається "Maze" ("Лабіринт").

"Вона розповідає про кілька секунд, які траплялись з кожним із нас й іноді кардинально змінювали наші життя. Вона про момент, коли ти дивишся на екран телефону і вагаєшся, чи набрати номер коханої людини. Ми часто блукаємо лабіринтом невпевненості та вагань, будуючи відносини з близькими. Вихід з цього лабіринту дуже простий: варто відкинути зволікання і якнайшвидше зробити перший крок. No matter what ...", - поділилися артисти.

MOONZOO та F.M.F. Sure визнають, що участь у Нацвідборі для них - челендж. Адже свої треки, зокрема й конкурсну композицію вони зводять "буквально на кухні".

Відеокліп на пісню "Maze" хлопці зняли за кілька годин, просто запросивши друзів на blind party - вечірку наосліп.

Другими виступатимуть дівчата FO SHO. Запальні сестрички-афроукраїнки - Бетті, Сіона та Міріам - хочуть повезти на Євробачення пісню "BLCK SQR" (тобто "Black Square", "Чорний квадрат").

"Open Up - слоган цьогорічного Євробачення, саме тому ми вирішили не писати пісню за шаблонами. Ми відкриваємо свою творчість нашій країні та і всьому світу. Наш формат - це бути собою , але найкращою версією себе", - заявили дівчата.

Співачка Еліна Іващенко в Нацвідборі з піснею "Get Up" - дуже символічною для юної виконавиці, яка вже є переможницею "Голос. Діти" та "X-Фактора".

"За свої 17 мені довелося стикнутися зі складними життєвими обставинами, перед якими люди зазвичай здаються. Тоді я вирішила, що вистою, хай там що, сказавши собі: "Ти прорвешся через будь-які складнощі. Вони лише зроблять тебе сильнішою, щоби ти прийшла до цілей, які поставила". Піснею "Get Up" намагатимуся змінити направлення мислення всіх, хто втратив віру в себе", - пообіцяла вона.

Переможець одного з сезонів телешоу "Х-Фактор" Олександр Порядинський для Євробачення приготував пісню "Savior". На думку артиста, кожен слухач може знайти власне тлумачення цієї назви - рятівник, спаситель, або мотиватор до самореалізації та людина, здатна на самопожертву.

"Сучасний світ є прагматичним і доволі жорстким, іноді не залишаючи права на помилку. В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадія та відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви та протиріччя, коли зростає зневіра в людей. Саме в такі моменти і варто згадати: ви не наодинці з навколішнім світом", - закликав Олександр.

"Озирніться навколо, і обов‘язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей. Стане вашим спасителем. А можливо, саме Ви і є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію", - зазначив він.

Співачка Олена Левашова, вона ж GARNA на Нацвідборі пообіцяла представити щось дуже цікаве. Зі слів артистки, вона хоче "показати не тільки круте та яскраве шоу на сцені, а й донести важливі життєві цінності через музику та достукатися до кожного".

Виконає GARNA пісню "Who We Are?" ("Хто ми?").

Cпівак KHAYAT, який у минулорічному Нацвідборі не переміг, але став героєм "холівару" в мережі через не надто вдалий жарт Сергія Притули, цієї суботи представить динамічний трек "Call For Love" ("Заклик до кохання").

"Це нагадування, що любов є тією самою рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її до свого серця. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Call For Love і є цим самим поштовхом!", - запевнив артист.

Чоловік та підопічний продюсерки Олени Мозгової, David Axelrod aka Володимир Ткаченко на Нацвідборі виконає авторську романтичну баладу "Horizon". Виявляється, ця дуже особиста пісня чекала свого часу цілих 5 років.

"Я написав "Horizon", коли дізнався, що в нас із коханою буде дитина. Світлі та щирі емоції переповнювали мене – і всі вони вилились у цю баладу! Недарма представляю її широкому загалу тільки зараз. Буває, ти пишеш пісню – і розумієш, що для неї ще не час. "Horizon" – справжній гімн любові та вдячності коханій людині. Цей трек, безусловно, допоможе висловити свої почуття!", - поділився Девід.

Як відомо, в них із Оленою є спільна донечка, яка зветься Соломія.

Останнім у півфіналі виступиме електронний гурт TVORCHI. Хлопці хочуть представити Україну на Євробаченні піснею "Bonfire" ("Багаття").

"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми - не наш варіант. Ще є час визнати помилки і все змінити", - заявили артисти.

Нагадаємо, другий півфінал Нацвідбору почнеться 15-го лютого, в суботу, о 19:00. Дивитися його можна буде на телеканалах "СТБ" та "UA: Суспільне мовлення".

