Love is: Тодоренко з Топаловим показали романтично-побутовий ФОТОСЕТ

View this post on Instagram

#LoveIs - когда он, возвращаясь с работы, говорит, что не будет есть, и на пороге дома спрашивает , а у нас есть что-нибудь вкусненькое 🤦🏽‍♀️😁 Он - @vladtopalovofficial #регинатодоренко #семейныебудниТТ Фото - @dmitry_vingurskiy #happyvalentinesday

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Feb 14, 2020 at 4:13am PST