Love is: Тодоренко з Топаловим показали романтично-побутовий ФОТОСЕТ
Телеведуча Регіна Тодоренко та її чоловік, співак Влад Топалов влаштували романтичну фотосесію в декораціях своїх звичайних буднів.
Серією світлин на тему "Love is..." молодиця поділилася в Instagram у Валентинів день та розказала про свою любов.
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#LoveIs - когда на свет появляется самое большое счастье ❤️ @vladtopalovofficial Фото - @dmitry_vingurskiy
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#LoveIs - когда ваша любовь становится вечностью ❤️❤️❤️ Родной 🐻, для любви не существует какого-то специального дня, ведь каждый день, проведённый с тобой и нашим сыном, наполнен любовью! Но сегодня, когда весь мир отмечает День всех влюблённых, я бы хотела поблагодарить тебя за то, что ты такой целостный человек. За то, что ты учишь меня не только слушать, но и слышать. За то, что раскрываешь во мне невероятную женскую энергию. За то, что учишь уважать не только свое мнение, но и чужое. Благодарю тебя за то количество фильмов, которые мы посмотрели вместе; за книги, которые прочитали рядышком, бок о бок; за опыт, который мы даем друг другу каждый день, каждую секунду; за все эти впечатления ,пережитые плечом к плечу и за то огромное счастье, которое ты подарил мне, а я подарила тебе – за нашего сына!
Нагадаємо, Регіна сподівається, що її союз із росіянином Владом посприяє "об'єднанню" України та Росії. Вона мріє колись привезти чоловіка на свою батьківщину.
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