Love is: Тодоренко з Топаловим показали романтично-побутовий ФОТОСЕТ

Телеведуча Регіна Тодоренко та її чоловік, співак Влад Топалов влаштували романтичну фотосесію в декораціях своїх звичайних буднів.

Серією світлин на тему "Love is..." молодиця поділилася в Instagram у Валентинів день та розказала про свою любов.

Нагадаємо, Регіна сподівається, що її союз із росіянином Владом посприяє "об'єднанню" України та Росії. Вона мріє колись привезти чоловіка на свою батьківщину.

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