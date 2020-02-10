Тодоренко на Мальдівах засвітила попу в бікіні та шпагат на заході сонця
Телеведуча Регіна Тодоренко з сином Майклом уже тиждень відпочиває на Мальдівах, поки її чоловіка Влад Топалов працює у Москві.
Мама з синочком релаксують на пляжі, насолоджуються місцевими фруктами та кокосами і роблять фото разом.
Регіна вже потішила прихильників світлиною в купальнику, причому з дуже пікантного ракурсу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#неПовезлоСМатерью😁 Сын, ты - мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут - это невероятный показатель выносливости! 🙏🏻 24 часа в пути , и мы на море. Для настоящих путешественников - сущие пустяки. 🤯Рассказать, как мы летаем с малышом ? Будет ли вам эта тема интересна ? #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #maldives
Про спорт активна Тодоренко не забуває навіть на Мальдівах.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов стали батьками на початку грудня 2018-го року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: