Тодоренко на Мальдівах засвітила попу в бікіні та шпагат на заході сонця

Телеведуча Регіна Тодоренко з сином Майклом уже тиждень відпочиває на Мальдівах, поки її чоловіка Влад Топалов працює у Москві.

Мама з синочком релаксують на пляжі, насолоджуються місцевими фруктами та кокосами і роблять фото разом.

Регіна вже потішила прихильників світлиною в купальнику, причому з дуже пікантного ракурсу.

Про спорт активна Тодоренко не забуває навіть на Мальдівах.