Тодоренко на Мальдівах засвітила попу в бікіні та шпагат на заході сонця

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:58

Телеведуча Регіна Тодоренко з сином Майклом уже тиждень відпочиває на Мальдівах, поки її чоловіка Влад Топалов працює у Москві.

Мама з синочком релаксують на пляжі, насолоджуються місцевими фруктами та кокосами і роблять фото разом.

Регіна вже потішила прихильників світлиною в купальнику, причому з дуже пікантного ракурсу.

 
Майклу вже пішов 2-й рік, а його личко батьки показали лише в грудні 2019-го
 
Регіна після пологів схудла на цілих 18 кілограмів

Про спорт активна Тодоренко не забуває навіть на Мальдівах.

 
Коли займаєшся практикою, буває так складно, що хочеться плакати, але на всі труднощі намагаєшся відповідати посмішкою! А потім переносиш всі ці відчуття в життя і так само позитивно сприймаєш не найпростіші моменти. Моя воля, я б в школах ввела окремим заняттям йогу, щоб дітки починали день з новими добрими пробудженнями і налаштовувалися на навчання як на улюблену справу, а не рутину від якої хочеться
 
І традиційне селфі з кокосом, яке Регіна назвала сучим фото, яке всіх бісить

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов стали батьками на початку грудня 2018-го року.

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