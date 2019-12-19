Тодоренко з Топаловим уперше показали обличчя сина
Четвер, 19 грудня 2019, 10:46
Нещодавно первістку телеведучої Регіни Тодоренко та музиканта Влада Топалова, Майклу виповнився рік. І батьки нарешті наважилися показати обличчя сина загалу.
Утрьох вони прикрасили новорічну обкладинку російського глянцю OK!.
Фото Топалов виклав у своєму Instagram.
В інтерв'ю журналу Регіна і Влад розказали, що їхній малюк уже займається гімнастикою і плаванням. А незабаром вони планують возити його до ранньої школи розвитку і на масаж.
Нагадаємо, італійське весілля Тодоренко і Топалова було одним із найбільш обговорюваних у 2019-му році.
Фото OK!
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