Тодоренко з Топаловим уперше показали обличчя сина

Нещодавно первістку телеведучої Регіни Тодоренко та музиканта Влада Топалова, Майклу виповнився рік. І батьки нарешті наважилися показати обличчя сина загалу.

Утрьох вони прикрасили новорічну обкладинку російського глянцю OK!.

Фото Топалов виклав у своєму Instagram.

Сина пари звуть Михайло, але вони кличуть його Майклом

В інтерв'ю журналу Регіна і Влад розказали, що їхній малюк уже займається гімнастикою і плаванням. А незабаром вони планують возити його до ранньої школи розвитку і на масаж.

Нагадаємо, італійське весілля Тодоренко і Топалова було одним із найбільш обговорюваних у 2019-му році.

Фото OK!