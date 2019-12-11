Тодоренко згадала Зеленського на корпоративах, розплакалася і помріяла про "об'єднання" України та Росії

Телезірка Регіна Тодоренко не стримала сліз під час інтерв'ю Ксенії Собчак, коли мова зайшла про стосунки її "двох батьківщин", Росії та України, і те, як це впливає безпосередньо на неї та її сім'ю.

Вона сподівається, що її шлюб із російським співаком Владом Топаловим послужить прикладом для "об'єднання" двох країн у прагненні до миру. А ще Регіна вірить у президента Володимира Зеленського, з яким колись разом працювала на корпоративах.

Тодоренко та Собчак поговорили, позаймалися йогою та попоїли у програмі "Осторожно, Собчак!".

Регіна розплакалася під час розмови з Ксенією Собчак

"Я його знаю. Він дуже приємний, цікавий", - відгукнулася Тодоренко про Зеленського.

"Як мені здається, хороший президент - це і хороший оратор... Ми познайомилися на якихось зйомках, на корпоративах перетиналися постійно. Група співачок, група "кавеенщиків" - стандартний набір на дні народження якого-небудь олігарха", - поділилася вона.

Те, що їй в останні роки вдається зберігати велику популярність і в Росії, і в Україні, Регіна пояснює тим, що вона - людина "аполітична", в політиці не тямить і "старається не лізти", а свою громадянську позицію висловлює на виборах.

Зі слів Регіни, вона "вважає своїм обов'язком не розводити інформаційну війну", адже є лідером думок із великою відповідальністю. До того ж, зірка не вірить у те, що, наприклад, відмовившись отримувати російську премію разом із пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, могла би справді змінити стан речей. Мовляв, це все одно був би "пшик у нікуди".

Співачка не бажає "розводити інформаційну війну"

"Дуже складно зберігати будь-який нейтралітет. Просто образливо, що часто артисти стають каменем спотикання в таких випадках. І вся агонія, все цькування падають на плечі звичайних співаків, котрі часто і не розуміються на цьому всьому. А це дуже тяжко", - розплакалася Тодоренко.

Їй дуже болить те, що Топалов не може приїхати до України, оскільки є у списку "Миротворця", не може познайомитися з її 80-річним дідусем.

"Я сподіваюся, що щось зміниться. Я дуже вірю, що щось зміниться. І послабиться цей дурнуватий режим", - поділилася вона.

Як зізналася Регіна, єдине бажання, яке вона загадує на свої останні дні народження - це прямий переліт із Москви до Одеси.

Вона називає себе пацифістом та не розуміє, чому люди воюють, і чому в них стільки ненависті.

Тодоренко сподівається, що стосунки її "двох батьківщин" налагодяться

"Чому так пишуть, за що? Бо в мене чоловік - росіянин? А я от дружина в нього українка, і на нього так само може вилитися відро лайна якогось в черговий раз: "зрозуміло, хохлушка в тебе дружина..." Чому люди такі злі? Що провокує людей бути такими злими?", - запитала Тодоренко.

"Хіба погано, що ми об'єдналися сім'ями, різними - я з України, він із Росії, це хіба погано? Ні, це добре. Хіба погано, що ми живемо разом? Ні, це теж добре. Хіба погано, що я отримую премію і в Росії, і отримую премію і в Україні? Це ж говорить, мабуть, про те, що люди готові йти на контакт, люди готові йти на перемовини", - наголосила вона.

Тема політики для Регіни є табу навіть у розмовах із батьками. У їхнього з Владом сина Майкла два громадянства, російське та українське.

"Я сподіваюся, що наш союз із Владом якось мотивуватиме людей на щось добре, щоби все-таки щось хороше відбулося між нашими країнами, щоби вони об'єдналися. Але поки що дуже сильні рани, дуже сильні шрами завдані одне одному. І, мабуть, це загоєння відбуватиметься не один рік, а може, і десяток", - припустила вона.

ПОВНЕ ВІДЕО (емоційний момент із 1:04):

Нагадаємо, своє весілля Тодоренко і Топалов зіграли "на нейтральній території", в Італії. Їхній первісток народився рік тому в Москві.

Скріншоти з відео з YouTube, фото з Instagram Тодоренко

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