"Стараюся бути молокозаводом": Йовович показала ніжне ФОТО з 2-тижневою донею

Американська актриса Мілла Йовович, яка в 43 роки народила третю дитину, показала нове фото з маленькою.

Дівчинці, яку вони з чоловіком Полом Андерсоном назвали Ошан Ларк Елліот, уже два тижні.

Також Мілла розповіла, як здоров'я крихітки. Адже незабаром після народження в Ошан почалася сильна жовтяниця, тому їм довелося надовше залишитися в лікарні.

Донечці Мілли вже два тижні

Реклама:

"Сьогодні в Ошан 2-тижневий день народження. Тож коли люди питають мене, що я поробляю, то ось що. Я стараюся бути повнофункціонуючим молокозаводом, і вся моя енергія зосереджена на тім, щоби не вилазити з піжами, наскільки це можливо, годувати Ошан та зберігати молоко для неї", - написала актриса.

Зі слів Йовович, у неділю був перший день, коли дитинці не довелося лежати під спеціальною лампою, але поки що все одно потрібно слідкувати за рівнем білірубіну в її крові. На щастя, лікування вже можна продовжувати вдома.

Ультрафіолет помагає виводити з тіла немовляти токсичний білірубін

Раніше Мілла зізнавалася, що їй серце болить бачити, скільки подряпин має на п'яточках її крихітна дочка, адже саме звідти беруть аналізи крові.

Нагадаємо, в Мілли та Пола є дві старші доньки, Евер Габо та Дашель Іден. Обидві в захваті від новенької сестрички, а Евер навіть примудрилася заспойлерити та показати її світові раніше за маму.

Ошан із найстаршою сестрою, Евер Габо

А це з Дашель

Фото з Instagram Йовович та її доньок