Таємниця загадкової пані: в комісіонці знайшли альбом із фотоархівом зірок Голлівуду

Загадкова історія трапилася нещодавно в бельгійському місті Морцель. До комісійного магазину потрапив старий фотоальбом, пошуки власниці якого перетворилися на ціле розслідування в Інтернеті - зі зворушливим і трохи сумним фіналом.

На всіх архівних фото, що були в колекції, були відомі голлівудські зірки - молодесенький Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Брюс Вілліс, Харрісон Форд та багато-багато інших. Із усіма ними сфотографувалася одна пані, власниця альбому.

Фотоальбом, що являє собою цілий мультизірковий архів, потрапив до комісіонки

Про таку чудасію написали на офіційній сторінці комісійного магазину Opnieuw & Co в Facebook, попросивши помогти знайти цю жінку. Що було далі, пише Bored Panda.

Брюс Вілліс

Джонні Депп

"Один із наших працівників проглянув альбом та зрозумів, що це не та річ, якої хтось захотів би позбутися з власної волі", - поділилися представники крамниці.

Встановити особу власниці альбому вдалося завдяки бейджику, який був на ній на одній зі світлин. З'ясувалося, що це Марія Снойс-Лаглер, колишня членкиня організації журналістів та фотографів Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

Кевін Бейкон і Том Хенкс

До справи підключилося бельгійське телебачення. У Каліфорнії розшукали доньку Снойс-Лаглер, яка також гадки не мала, як альбом її тепер уже покійної мами туди потрапив.

"Марія померла в 2016-му, вона працювала голлівудською репортеркою до 87 років. Ми зв'язалися з її дочкою, щоби повернути їй альбом", - розказали у Opnieuw & Co.

Харрісон Форд

Анджеліна Джолі

Дрю Беррімор

Джон Бон Джові

Вілл Сміт

Ентоні Хопкінс та Річард Аттенборо

Антоніо Бандерас

Кевін Костнер

Джек Ніколсон

Х'ю Грант

Кейт Вінслет

Ніколас Кейдж

Фото з сайту Bored Panda