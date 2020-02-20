Таємниця загадкової пані: в комісіонці знайшли альбом із фотоархівом зірок Голлівуду

Загадкова історія трапилася нещодавно в бельгійському місті Морцель. До комісійного магазину потрапив старий фотоальбом, пошуки власниці якого перетворилися на ціле розслідування в Інтернеті - зі зворушливим і трохи сумним фіналом.

На всіх архівних фото, що були в колекції, були відомі голлівудські зірки - молодесенький Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Брюс Вілліс, Харрісон Форд та багато-багато інших. Із усіма ними сфотографувалася одна пані, власниця альбому.

Фотоальбом, що являє собою цілий мультизірковий архів, потрапив до комісіонки

Про таку чудасію написали на офіційній сторінці комісійного магазину Opnieuw & Co в Facebook, попросивши помогти знайти цю жінку. Що було далі, пише Bored Panda.

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Брюс Вілліс

Джонні Депп

"Один із наших працівників проглянув альбом та зрозумів, що це не та річ, якої хтось захотів би позбутися з власної волі", - поділилися представники крамниці.

Встановити особу власниці альбому вдалося завдяки бейджику, який був на ній на одній зі світлин. З'ясувалося, що це Марія Снойс-Лаглер, колишня членкиня організації журналістів та фотографів Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

Кевін Бейкон і Том Хенкс

До справи підключилося бельгійське телебачення. У Каліфорнії розшукали доньку Снойс-Лаглер, яка також гадки не мала, як альбом її тепер уже покійної мами туди потрапив.

"Марія померла в 2016-му, вона працювала голлівудською репортеркою до 87 років. Ми зв'язалися з її дочкою, щоби повернути їй альбом", - розказали у Opnieuw & Co.

Харрісон Форд

Анджеліна Джолі

Дрю Беррімор

Джон Бон Джові

Вілл Сміт

Ентоні Хопкінс та Річард Аттенборо

Антоніо Бандерас

Кевін Костнер

Джек Ніколсон

Х'ю Грант

Кейт Вінслет

Ніколас Кейдж

Фото з сайту Bored Panda