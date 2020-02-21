"Ми вас там не залишимо": Зеленський зателефонував Насті, яку не евакуювали з Уханя через собаку
Президент Володимир Зеленський пообіцяв українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без свого собаки, знайти спосіб повернути її додому.
Про це він заявив під час телефонного дзвінка дівчині.
Запис розмови Настя виклала у своєму Instagram.
"Я знаю, ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему ... але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути", - пообіцяв Зеленський.
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
Також Настя у сторі повідомила, що поліція привезла їй їжу та маски, а пізніше має привезти ще й корм для песика.
Фото та відео з Instagram