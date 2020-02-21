"Ми вас там не залишимо": Зеленський зателефонував Насті, яку не евакуювали з Уханя через собаку

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українці Анастасії Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Уханя без свого собаки, знайти спосіб повернути її додому.

Про це він заявив під час телефонного дзвінка дівчині.

Запис розмови Настя виклала у своєму Instagram.

"Я знаю, ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему ... але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути", - пообіцяв Зеленський.

Також Настя у сторі повідомила, що поліція привезла їй їжу та маски, а пізніше має привезти ще й корм для песика.

Фото та відео з Instagram