Kazka, Pianoбой, "Квартал" та Гребенщиков: найцікавіші концерти березня

Із початком весни бажання розваг неодмінно зростає. І Київ справді готовий до цього.

Адже у березні столиця потішить калейдоскопом яскравих концертів, гастролями світових зірок та блискучими світськими вечірками.

Запальна Масляна на ВДНГ, 29 лютого – 1 березня

Безкоштовно

В останній вихідний зими на ВДНГ проводжатимуть зиму та святкуватимуть "Запальну Масляну". Млинці з різноманітними начинками, безліч тематичних розваг і конкурсів, майстер-класи з кування щасливих підков, "крижаний стовп". На головній сцені на відвідувачів чекатиме безкоштовний святковий концерт від радіо "П'ятниця". Участь у ньому візьмуть Павло Зібров, Тік, Авіатор, Оля Цибульська, Гайтана та інші українські зірки.

Гайда їсти млинці на ВДНГ цієї суботи та неділі!

KAZKA, Палац спорту, 4 березня, 19:00

Гурт, який має рекордну кількість переглядів на YouTube серед усіх українських артистів, а також перша україномовна група, що потрапила до всесвітнього чарту Shazam. 4 березня KAZKA представить новий альбом NIRVANA. Музиканти обіцяють своїм фанам багато сюрпризів.

Музиканти співатимуть пісні з нового альбому та всім відомі хіти

Балет "Сухішвілі"

6, 7, 9 березня, 19:00; 08 березня, 15:00, 19:00

Національний палац мистецтв "Україна"

Грузинський національний балет "Сухішвілі" – один із найвидатніших танцювальних колективів світу й один із небагатьох, які в радянські часи активно гастролювали в зарубіжних країнах. Створений у 1945 році відомими хореографами Іліко Сухішвілі та Ніною Рамішвілі як Ансамбль народного танцю Грузії, балет цього року відзначатиме своє 75-річчя, а керують ним представники вже третього покоління династії Сухішвілі, внуки засновників. З 6 до 9 березня 100 танцюристів у супроводі оркестру, в тому числі під музику унікальних народних інструментів, подарують глядачам справжнє свято танцю.

Грузинська пристрасть та віртуозність незабаром на сцені Палацу "Україна"

Дискотека 80-х. C.C.Catch, Liz Mitchell, Afric Simone

Палац Спорту

7 березня, 19:00

Скільки б років не минуло, а запальні хіти 80-х років не втрачають своєї популярності, і щорічні концерти поп-легенд того часу збирають повні зали шанувальників.





МАЧЕТЕ. Презентація нового альбому I'MPULSE

Stereo Plaza

7 березня, 20:00

Ярослав Малий, перш за все відомий за гуртом "Токіо", представить новий альбом свого проєкту "Мачете"

"Друга Ріка" – концерт до 15-річчя альбому "Рекорди"

ATLAS

7 березня, 19:00

У квітні виповнюється 15 років з дня виходу одного з культових альбомів групи "Друга Ріка". Диск був абсолютним лідером за кількістю хітових композицій, дуже швидко став "золотим", а найвідоміша композиція з нього – "Так мало тут тебе" – 32 тижні посідала перші місця в українських хіт-парадах. 7 березня 2020 року музиканти "Друга Ріка" на сцені клубу ATLAS зіграють свої "Рекорди" наживо.

Важко повірити, що гурту вже аж 15 років

Pianoбой – ХICТОРI. Святковий концерт з оркестром

Палац спорту

8 березня, 19:00

Дмитро Шуров – універсальний артист, відомий співпрацею з різними виконавцями, гуртами та мистецькими проектами. У його новому альбомі "ХІСТОРІ" все буде в найкращих традиціях артиста: якісний звук, потужний вокал, проникливі тексти, сміливі експерименти та як завжди вдале поєднання різних стилів. Прозвучать нові пісні та вже знайомі й улюблені в новому оркестровому аранжуванні.

Шуров виступить зі своїм уже 4-м альбомом

Garou

Національний палац мистецтв "Україна"

10 березня, 19:00

Справжня слава прийшла до Гару в кінці 1990-х років, коли творці оригінальної версії всесвітньо відомого мюзиклу Notre-Dame de Paris році Люк Пламондон та Ріккардо Коччанте запросили його виконувати партію Квазімодо. У 1999 році він отримав престижну премію World Music Award за пісню Belle, яка посідала перше місце у французьких чартах упродовж 33 тижнів і була визнана найкращою піснею за 50 років. З 2000 року співак випустив 9 альбомів, всі вони ставали хітами.



Славнозвісний "Квазімодо" Гару потішить хрипкуватим проникливим вокалом

"Вечірній квартал"

Національний палац мистецтв "Україна"

17–18 березня, 19:00

Славетні гумористи покажуть шанувальникам та всій країні свій оновлений репертуар, у якому знайдеться місце і дотепам про Зеленського та його соратників. Компанію їм складуть нові учасники проекту Юрій Ткач та Володимир Мартинець. 17 березня відбудеться концерт-зйомка для телеверсії шоу, на який завітають MOZGI, Dan Balan, Злата Огнєвич та інші артисти, а 18 березня пройде концерт на біс.



Який "Квартал" без Зеленського - дивіться 17 та 18 березня вживу в Києві

Борис Гребенщиков та "Аквариум", Atlas, 19.00

Філософія, що пройшла через покоління. Думка, яка прагне далеко за межі усього мирського і повсякденної метушні. Все це він - легендарний Борис Гребенщиков. Унікальна музика групи "Акваріум" не просто жива, а продовжує відкривати нові грані в ліриці балад, кипучому рок-н-рол і філософському реггі. Нова програма БГ і групи "Акваріум" називається "Двері Трави" - на честь його однойменної пісні, яка в 2017 році вийшла в абсолютно новому аранжуванні.

БГ любить Київ, а Київ любить БГ

Nothing but Thieves

Stereo Plaza

21 березня, 20:00

Британська альтернативна рок-група, створена в 2012 році, кілька років виступала на розігріві у відомих колективів, зокрема Awolnation та Muse, а також брала участь у кількох великих європейських музичних фестивалях. У липні 2016 року Nothing but Thieves виступили на фестивалі U-Park у Києві і відтоді із задоволенням приїжджають до України. Цього разу темпераментні британці представлять свій новий альбом What Did You Think When You Made Me This Way? та влаштують тур по трьох містах – заспівають у Львові, Києві та Харкові.



Британські рокери знову у столиці

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою

Національний палац мистецтв "Україна"

29–30 березня, 19:00

Крім своєї фірмової телепрограми Катя Осадча також влаштовує гучні концерти, на які запрошує відомих українців. Наприкінці березня телеведуча знову готується потішити публіку грандіозною світською вечіркою. На вечорі прем'єр виступлять Оля Полякова, MONATIK, DZIDZIO, Настя Каменських, Джамала, Олег Винник та інші улюблені артисти.

Важко уявити концерт із більшою концентрацією зірок на одній сцені

Балет Autobiography. Компанія Уейна МакГрегора

Міжнародний центр культури та мистецтв

29–30 березня, 19:30

Видатний британський балетмейстер Уейн МакГрегор вивчав хореографію в університеті Лідса та в танцювальній школі Хосе Лімона у Нью-Йорку. У 2006-му МакГрегора запрошено як балетмейстера до Королівського балету Великої Британії, причому це єдиний прихильник стилю контемп на цій посаді. У 2011 артиста нагороджено орденом Британської імперії за сумлінне служіння мистецтву танцю. Під час вистав компанії Вейна МакГрегора на сцені з'являються голографічні персонажі, фантастичні пейзажі та декорації, а артисти можуть танцювати на різних кінцях світу з трансляцією для глядачів через телеміст.