Із депутатів у таксисти: Гаврилюк розкрив своє нове місце роботи
Ексдепутат Ради від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк тепер працює в Києві таксистом.
Про це стало відомо після того, як його впізнала Алла Желізняк та написала у Facebook.
Гаврилюк підтвердив це припущення у коментарі "КП в Украине".
"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому", - заявив ексдепутат.
Як відомо, торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі "Слуги народу".
"Усе своє життя я працюю. З 14 років допомагаю батькам утримувати нашу велику родину, тому не хвилюйтесь – я не пропаду",– написав Гаврилюк і жартома додав:"Дружина змилостивилась і дала мені ще один шанс знайти роботу, тому розлучення також відміняється".
Нагадаємо, у травні 2016-го "Козак" Гаврилюк одружився з на 15 років молодшою Яриною. У 2017-му в подружжя народилася дочка.
Фото з Facebook