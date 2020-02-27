Із депутатів у таксисти: Гаврилюк розкрив своє нове місце роботи

Ексдепутат Ради від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк тепер працює в Києві таксистом.

Про це стало відомо після того, як його впізнала Алла Желізняк та написала у Facebook.

Гаврилюк підтвердив це припущення у коментарі "Комсомольской правде в Украине".

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому", - заявив ексдепутат.

Як відомо, торік Гаврилюк брав участь у виборах як самовисуванець в окрузі №95 на Київщині. Однак вдруге він мандат не виборов, програвши кандидату зі "Слуги народу".

"Усе своє життя я працюю. З 14 років допомагаю батькам утримувати нашу велику родину, тому не хвилюйтесь – я не пропаду",– написав Гаврилюк і жартома додав:"Дружина змилостивилась і дала мені ще один шанс знайти роботу, тому розлучення також відміняється".

Ярина виходила заміж за депутата, а тепер живе з таксистом

Нагадаємо, у травні 2016-го "Козак" Гаврилюк одружився з на 15 років молодшою Яриною. У 2017-му в подружжя народилася дочка.

Фото з Facebook