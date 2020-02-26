Федишин показалася в купальнику та зібралася на дієту
Мабуть, купа прихильників вважають співачку Ірину Федишин ідеалом краси. Але сама вони, вочевидь, не дуже задоволена своїм тілом.
Нещодавно виконавиця запостила себе в купальнику та попросила порадити їй дієтолога та фітнестренера.
"Дівчатка, а ви вже придумали, який подарунок хотіли б отримати на 8 березня? Мені - особистого фітнестренера, мотиватора та дієтолога в одному обличчі. Хто знає таких людей, пишіть мені в приват ( локація - Львів) ... ну я серйозно", - написала білявка.
Коментатори, звісно ж, заходилися розхвалювати ноги і фігуру Іри. Хоча дехто все ж таки погодився, що спорт співачці не завадить.
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