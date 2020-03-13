Хворі на коронавірус Хенкс із дружиною показалися в ізоляції та подякували за турботу
63-річний американський актор Том Хенкс та його дружина Рита Вілсон повідомили про перебіг ізоляції та лікування від коронавірусу в Австралії.
"У бейсболі не плачуть", - процитував актор відому фразу з фільму "Їх власна ліга" (1992), у якому зіграв головну роль.
"Привіт, люди. Ми з Ритою хочемо подякувати всім тут, на іншому кінці світу, хто так добре піклується про нас. У нас виявлений Covid-19, і ми перебуваємо в ізоляції, щоби не поширювати хворобу. Адже для декого вона може мати дуже серйозні наслідки", - написав Хенкс.
"Є речі, які всі ми маємо робити, дотримуючись порад експертів та піклуючись про себе та одне про одного, адже так? І пам’ятайте, незважаючи на всі нинішні події, у бейсболі не плачуть. Хенкс", - підсумував актор.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
Нагадаємо, 12-го березня Хенкс у своєму Instagram повідомив, що у них із дружиною виявили коронавірус.