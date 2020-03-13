Хворі на коронавірус Хенкс із дружиною показалися в ізоляції та подякували за турботу

63-річний американський актор Том Хенкс та його дружина Рита Вілсон повідомили про перебіг ізоляції та лікування від коронавірусу в Австралії.

"У бейсболі не плачуть", - процитував актор відому фразу з фільму "Їх власна ліга" (1992), у якому зіграв головну роль.

"Привіт, люди. Ми з Ритою хочемо подякувати всім тут, на іншому кінці світу, хто так добре піклується про нас. У нас виявлений Covid-19, і ми перебуваємо в ізоляції, щоби не поширювати хворобу. Адже для декого вона може мати дуже серйозні наслідки", - написав Хенкс.

"Є речі, які всі ми маємо робити, дотримуючись порад експертів та піклуючись про себе та одне про одного, адже так? І пам’ятайте, незважаючи на всі нинішні події, у бейсболі не плачуть. Хенкс", - підсумував актор.

А Рита Вілсон показала, чим займається в ізоляції - малює аквареллю та пише нові пісні

Нагадаємо, 12-го березня Хенкс у своєму Instagram повідомив, що у них із дружиною виявили коронавірус.