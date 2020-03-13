Росія однією з останніх представила пісню для Євробачення-2020. ВІДЕО

Панк-поп-рейв гурт Little Big, який цього року поїде на Євробачення від Росії, представив конкурсну пісню та кліп на неї.

Композиція називається "Uno" і була написана під час канікул музикантів у Лос-Анджелесі.

До речі, ще до виходу пісні росіяни посідали третє місце за прогнозами букмекерів. А тепер, коли всі почули, що співатиме Little Big у Роттердамі, букмекери дають їм лише 5-ту сходинку.

Перше місце пророкують Болгарії, а от Україні - лише 28-ме.

Раніше букмекери давали нам 24-те місце

Нагадаємо, Євробачення-2020 має відбутися у Роттердамі 12,14 та 16-го травня. Від України на конкурс поїде гурт Go_A.