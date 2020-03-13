Росія однією з останніх представила пісню для Євробачення-2020. ВІДЕО
13 березня 2020, 08:21
Панк-поп-рейв гурт Little Big, який цього року поїде на Євробачення від Росії, представив конкурсну пісню та кліп на неї.
Композиція називається "Uno" і була написана під час канікул музикантів у Лос-Анджелесі.
До речі, ще до виходу пісні росіяни посідали третє місце за прогнозами букмекерів. А тепер, коли всі почули, що співатиме Little Big у Роттердамі, букмекери дають їм лише 5-ту сходинку.
Перше місце пророкують Болгарії, а от Україні - лише 28-ме.
Нагадаємо, Євробачення-2020 має відбутися у Роттердамі 12,14 та 16-го травня. Від України на конкурс поїде гурт Go_A.
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