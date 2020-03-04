Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: перемога Ісландії та невтішне місце України

Поки конкурсанти із 41 країни готуються до музичного змагання під назвою Євробачення, букмекери невтомно роблять свої прогнози.

І останні пророцтва не дуже втішні для України.

Так, за даними букмекерів на сайті Eurovision World, перемога може дістатися Ісландії, а Росія, яка навіть ще не показала свою пісню, опиниться на третьому місці.

Українцям же пророкують лише 24 місце.

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