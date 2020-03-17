Хвора на коронавірус Куриленко припустила, де могла заразитися

Голлівудська актриса Ольга Куриленко, в якої днями виявили коронавірус, відповіла на найчастіші запитання фолловерів з цього приводу.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Чому я не в лікарні? Тому, що лікарні переповнені і забирають тільки людей, які борються за життя. Мені сказали, що якщо стане гірше, дзвонити знову в швидку", - пояснила Ольга.

"Де мені зробили тест? У лікарні, куди мене привезла швидка з температурою понад 39. Як зробили тест? Беруть мазок в горлі", - повідомила актриса.

"Де я заразилася коронавірусом? Неможливо знати, бо це може бути де завгодно! Він на поверхнях. Я могла відкрити двері таксі і зловити його з дверної ручки. Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася", - написала Куриленко.

Нагадаємо, за останню добу коронавірус виявили ще у двох акторів - Ідріса Ельби та Крістофера Хів'ю. А Тома Хенкса з дружиною виписали з лікарні.