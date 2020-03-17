Долатимуть коронавірус удома: Тома Хенкса з дружиною вже виписали з лікарні
17 березня 2020, 09:36
Американський актор Том Хенкс та його дружина Рита Вілсон, які кілька днів провели в лікарні після того, як у них був виявлений коронавірус, уже виписалися.
Подружжя орендувало будинок і доліковуватиметься там.
Про це повідомляє People.
Як запевнив представник Хенкса, вони з Вілсон продовжать лишатися на карантині.
Нагадаємо, симптоми в 63-річних Тома та Рити від початку були слабо вираженими, неначе при простій застуді. Але пара вирішила, про всяк випадок, перевіритися, і вчинила дуже правильно.
Фото з Instagram
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