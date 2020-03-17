Долатимуть коронавірус удома: Тома Хенкса з дружиною вже виписали з лікарні

Вівторок, 17 березня 2020, 09:36

Американський актор Том Хенкс та його дружина Рита Вілсон, які кілька днів провели в лікарні після того, як у них був виявлений коронавірус, уже виписалися.

Подружжя орендувало будинок і доліковуватиметься там.

Про це повідомляє People.

 
Том і Рита доліковуватимуться вдома

Як запевнив представник Хенкса, вони з Вілсон продовжать лишатися на карантині.

Нагадаємо, симптоми в 63-річних Тома та Рити від початку були слабо вираженими, неначе при простій застуді. Але пара вирішила, про всяк випадок, перевіритися, і вчинила дуже правильно.

Фото з Instagram 

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