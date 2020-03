У зірки "Лютера" Ідріса Ельби виявили коронавірус

Британський актор Ідріс Ельба оголосив, що інфікований коронавірусом. 47-річна зірка серіалу "Лютер" записав відеозвернення, яким поділився в Twitter.

Зі слів Ідріса, він вирішив про всяк випадок перевіритися, бо перебував у контакті з людиною, в якої пізніше виявили вірус.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат аналізу на COVID-19. Я добре почуваюся, в мене нема поки жодних симптомів, але я перебуваю в ізоляції, відколи взнав про ймовірність свого зараження вірусом", - розповів актор.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ