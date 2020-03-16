У зірки "Лютера" Ідріса Ельби виявили коронавірус

Понеділок, 16 березня 2020, 21:16

Британський актор Ідріс Ельба оголосив, що інфікований коронавірусом. 47-річна зірка серіалу "Лютер" записав відеозвернення, яким поділився в Twitter.

Зі слів Ідріса, він вирішив про всяк випадок перевіритися, бо перебував у контакті з людиною, в якої пізніше виявили вірус.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат аналізу на COVID-19. Я добре почуваюся, в мене нема поки жодних симптомів, але я перебуваю в ізоляції, відколи взнав про ймовірність свого зараження вірусом", - розповів актор.

"Люди, лишайтеся вдома і будьте прагматиками", - закликав він, пообіцявши й надалі тримати всіх в курсі свого самопочуття.

Разом із Ельбою в відео з'являється його дружина Сабріна. Видно, що жінка дуже схвильована. Як зазначив актор, вона аналізу не здавала, наразі почувається добре.

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